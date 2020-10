Coronavirus en España: Datos hoy, rebrotes y últimas noticias, en directo

DUDAS EN MADRID: ¿LOS BARES SE CIERRAN? ¿PUEDO IR A COMER A UN RESTAURANTE EN MI CIUDAD PERO LEJOS DE CASA?



La hostelería no cierra, tampoco las casas de juegos y apuestas, ahora bien el aforo permitido no podrá superar el 50 % en espacios interiores y del 60 % en exteriores, en tanto que el consumo en barra no estará permitido, mientras que en mesa se instaura un máximo de seis comensales y distancia de seguridad con el resto de grupos.