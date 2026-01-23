Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

CRIMEN MORATA DE TAJUÑA

Condenan a 36 años de cárcel al autor del triple homicidio en Morata de Tajuña

El asesinato tuvo lugar el 17 de diciembre de 2023, cuando el procesado acudió al domicilio de los tres hermanos y los mató de forma sucesiva.

Asesino de los tres hermanos en Morata de Taju&ntilde;a

Asesino de los tres hermanos en Morata de TajuñaEFE

Publicidad

Marta Alarcón
Publicado:

Este viernes, la Audiencia Provincia de Madrid ha impuesto una pena de 36 años de cárcel a Dilawar Hussain F.C, responsable del asesinato de tres hermanos septuagenarios en Morata de Tajuña (Madrid), en diciembre del año 2023. El tribunal ha tenido en cuenta la existencia de una atenuante por alteración psíquica leve, tal y como determinó el jurado popular el pasado mes de octubre.

Según la sentencia, el acusado deberá cumplir 12 años de cárcel por cada uno de los tres homicidios, en línea con la petición del Ministerio Fiscal. Además de esos tres asesinatos, el responsable del triple asesinato, también mató a su compañero de celda en la cárcel, pero este caso se estudia investiga en otro procedimiento diferente.

Los hechos probados recogen que el acusado terminó con la vida de "Amelia, Ángeles y Pepe", naturales de Torre de Juan Abad, en Ciudad Real, golpeándolos "con extrema violencia", porque le debían dinero.

Los informes periciales concluyeron que el acusado padecía un trastorno de personalidad que afectaba de manera leve a sus capacidades, pero que en ningún momento anuló su conciencia ni su comprensión de la gravedad de los hechos. Los especialistas determinaron que sabía que su conducta era ilícita.

El condenado incumplió una orden de alejamiento

El tribunal también dio por probado que el condenado incumplió una orden de alejamiento vigente desde febrero de 2023, dictada tras una agresión previa a Amelia, una de las víctimas, y debido a la misma deuda. La localización de su teléfono móvil permitió confirmar su presencia en la vivienda antes y después del crimen.

El orden cronológico de los hechos

El asesinato tuvo lugar el 17 de diciembre de 2023, cuando el procesado acudió al domicilio de los hermanos y los mató de forma sucesiva. Dos días después regresó al lugar y provocó un incendio, una acción que, según el jurado, tenía como objetivo eliminar pruebas.

La sentencia subraya que el triple crimen fue el resultado de una decisión planificada, gestada durante el tiempo que el acusado pasó en prisión por agredir a Amelia. El fallo destaca además la peligrosidad y agresividad del comportamiento, así como el uso de un medio altamente lesivo.

Además de la pena de prisión, el tribunal ha condenado al acusado a 15 meses de multa por quebrantamiento de condena, sin imponer indemnizaciones civiles. El condenado ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia e Madrid. Paralelamente, permanece en el procedimiento judicial por la muerte de su compañero de celda.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

La pelea entre ciclistas y vigilantes en una parada del tranvía de Tenerife que ha acabado en los tribunales

Pelea entre ciclistas y vigilantes en una parada del tranvía de Tenerife

Publicidad

Sociedad

Imágenes del primer informe oficial sobre el accidente de trenes en Adamuz

Accidente de tren en Adamuz, Córdoba, última hora en directo: Puente considera que lo ocurrido no le resta capacidad para seguir en el cargo

Asesino de los tres hermanos en Morata de Tajuña

Condenan a 36 años de cárcel al autor del triple homicidio en Morata de Tajuña

La conversación entre Emergencias y Atocha revela que se tardó 16 minutos en llamar

La conversación entre Emergencias y Atocha revela que se tardó 16 minutos en comunicar el accidente del Alvia en Adamuz

Los hijos de Fidel han sido dados de alta tras el accidente en Adamuz
Accidente en Adamuz

Vídeo | Los hijos de Fidel salen del hospital entre emoción y alivio tras el accidente en Adamuz

Julio Iglesias
Julio Iglesias

La Fiscalía archiva la investigación de Julio Iglesias por falta de jurisdicción

Tren de Rodalies
Rodalies

Interrumpida la circulación de la línea R1 de Rodalies de Barcelona entre Blanes y Maçanet-Massanes por un desprendimiento de tierra

Así lo ha confrimado Adif, que trabaja para restablecer la circulación.

Imagen del Rodalies accidentado en Gelida, Barcelona
Barcelona

El tren de Rodalies de Gelida solo tuvo 5 segundos para frenar antes de chocar contra el muro caído

Así lo detalla un informe de la Comisión de Investigación de Accidentes Ferroviarios (CIAF), dependiente del Ministerio de Transportes.

Juzgado de Instancia número 2 de Montoro

El juzgado de Montoro refuerza su estructura ante la avalancha de denuncias por el accidente de Adamuz

Secuestran a la influencer mexicana conocida como 'La Nicholette', de 25 años

Secuestran a la influencer mexicana 'La Nicholette', de 25 años: el vídeo del incidente se hace viral en redes

Imágenes del primer informe oficial sobre el accidente de trenes en Adamuz

El primer informe del accidente de Adamuz indica que las vías ya estaban rotas antes de que pasara el tren Iryo

Publicidad