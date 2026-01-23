Condenan a 36 años de cárcel al autor del triple homicidio en Morata de Tajuña

Este viernes, la Audiencia Provincia de Madrid ha impuesto una pena de 36 años de cárcel a Dilawar Hussain F.C, responsable del asesinato de tres hermanos septuagenarios en Morata de Tajuña (Madrid), en diciembre del año 2023. El tribunal ha tenido en cuenta la existencia de una atenuante por alteración psíquica leve, tal y como determinó el jurado popular el pasado mes de octubre.

Según la sentencia, el acusado deberá cumplir 12 años de cárcel por cada uno de los tres homicidios, en línea con la petición del Ministerio Fiscal. Además de esos tres asesinatos, el responsable del triple asesinato, también mató a su compañero de celda en la cárcel, pero este caso se estudia investiga en otro procedimiento diferente.

Los hechos probados recogen que el acusado terminó con la vida de "Amelia, Ángeles y Pepe", naturales de Torre de Juan Abad, en Ciudad Real, golpeándolos "con extrema violencia", porque le debían dinero.

Los informes periciales concluyeron que el acusado padecía un trastorno de personalidad que afectaba de manera leve a sus capacidades, pero que en ningún momento anuló su conciencia ni su comprensión de la gravedad de los hechos. Los especialistas determinaron que sabía que su conducta era ilícita.

El condenado incumplió una orden de alejamiento

El tribunal también dio por probado que el condenado incumplió una orden de alejamiento vigente desde febrero de 2023, dictada tras una agresión previa a Amelia, una de las víctimas, y debido a la misma deuda. La localización de su teléfono móvil permitió confirmar su presencia en la vivienda antes y después del crimen.

El orden cronológico de los hechos

El asesinato tuvo lugar el 17 de diciembre de 2023, cuando el procesado acudió al domicilio de los hermanos y los mató de forma sucesiva. Dos días después regresó al lugar y provocó un incendio, una acción que, según el jurado, tenía como objetivo eliminar pruebas.

La sentencia subraya que el triple crimen fue el resultado de una decisión planificada, gestada durante el tiempo que el acusado pasó en prisión por agredir a Amelia. El fallo destaca además la peligrosidad y agresividad del comportamiento, así como el uso de un medio altamente lesivo.

Además de la pena de prisión, el tribunal ha condenado al acusado a 15 meses de multa por quebrantamiento de condena, sin imponer indemnizaciones civiles. El condenado ha recurrido la sentencia ante el Tribunal Superior de Justicia e Madrid. Paralelamente, permanece en el procedimiento judicial por la muerte de su compañero de celda.

