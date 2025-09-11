Colocan una valla publicitaria en Alhaurín de la Torre para encontrar a su chihuahua desaparecida: "Ayúdame a regresar a mi casa"

Ester y Francisco Javier no encuentran a Betty, su perra chihuahua. Desapareció hace 15 días cuando la dejaron con un familiar "no podíamos llevarla de viaje y al ver la puerta abierta salió corriendo y no pudieron cogerla" explica Ester. Esta pareja de Alhaurín de la Torre en Málaga regresó de su escapada nada más informarles de lo sucedido y desde entonces no han dejado de buscarla "hemos empapelado el pueblo con fotos de Betty y nada".

Desesperados por no encontrar al que consideran un miembro más de su familia, tienen tres hijos, han instalado en esta localidad malagueña una valla publicitaria de grandes dimensiones con la esperanza de que el que la haya visto o la tenga la devuelva. En la valla de 24 metros se puede leer "Me llamo Betty, ayúdame a regresar a mi casa" además de los teléfonos de contacto y varias fotos de Betty, una chihuahua de dos años que está identificada con su chip "fue el regalo de cumpleaños de mi hija pequeña" recuerda Francisco Javier.

"Es muy triste lo que nos está pasando"

Desde hace semanas sólo se oyen llantos en la casa de Ester y Francisco Javier y cuando suena el teléfono la pregunta ¿han encontrado a Betty?. "Es muy triste lo que nos está pasando", señalan.

La tristeza y desesperación no impiden a esta familia dejar de buscar a Betty "tengo arañazos en los brazos de una caída en el campo" manifiesta Ester debido a las horas que se ha pasado buscando a su perrita "creo que se tuvo que ir asustada al campo". Y es que Betty aunque es muy dócil y cariñosa con su familia "no quiere que nadie extraño se le acerque" añade.

"Avise a la policía o la lleve al veterinario"

La valla publicitaria para encontrar a Betty que ha costado alrededor de 500 euros se encuentra en uno de los sitios de mayor afluencia del municipio. Por eso Ester y Francisco Javier confían en que su perrita aparezca tarde o temprano. Ambos están haciendo todo lo posible por recuperarla de ahí que estén dispuestos a pagar un rescate por ella. A su vez piden que "si alguien la ha visto o la persona que la haya cogido o la tenga retenida avise a la policía local o al veterinario".

Tras la colocación de la gigantesca valla que recuerda que se busca a Betty, Ester señala que muchos establecimientos de la localidad están colaborando y lo más importante que están recibiendo llamadas y mensajes a través de las redes sociales ofreciendo información a cerca de Betty. Ester y Francisco Javier siguen manteniendo la esperanza de que la chihuahua más buscada aparezca algún día y para ello van a hacer todo lo posible para que regrese.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com