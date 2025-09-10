Un colegio de Santa Cruz de Tenerife se convierte en un plató de cine para arrancar el curso

El curso escolar 2025/2026 arrancó este martes 9 de septiembre en toda Canarias con más de 236.000 estudiantes que volvieron a llenar pasillos, patios y aulas tras las vacaciones de verano. Fue un día, como de costumbre, muy emocionante, con nervios en algunos niños que no conciliaron el sueño la noche anterior, lágrimas en otros al despedirse del descanso estival y, sobre todo, la ilusión de reencontrarse con amigos y profesores. En algunos colegios se apostó por un inicio diferente, dando protagonismo al juego y la convivencia antes que a los libros.

Un inicio de película en el CEIP Isabel La Católica

Uno de los centros que destacó por su originalidad fue el CEIP Isabel La Católica, en pleno corazón de Santa Cruz de Tenerife. Allí, el comienzo de curso se convirtió en un auténtico rodaje. El colegio abrió sus puertas con un proyecto educativo innovador que transformó aulas y pasillos en un plató de cine. Esta iniciativa, elegida por votación de toda la comunidad educativa, pretende acompañar el aprendizaje de los 213 alumnos desde Infantil hasta 6º de Primaria durante todo el año.

El director del centro, Miguel Navarro, explicó que este será “un curso lleno de sorpresas”, en el que el cine servirá de hilo conductor para trabajar contenidos académicos, creatividad y trabajo en equipo. Se trata del primer gran proyecto que impulsa desde que asumió la dirección el pasado curso.

Caras nuevas y reencuentros

Entre los protagonistas del día estuvo Jorge, de 4º de primaria, que entusiasmado enseña su ticket de “entrada” al colegio este año. Nora, de tan solo dos años, que comenzaba su primera etapa escolar de la mano de su madre, Tania Rosquete. Nerviosa pero también ilusionada, la pequeña descubrió los espacios de juego que pronto se llenarán de nuevas amistades.

Las hermanas Alba y Julia, de 5 y 3 años, llegaron aún adormiladas, mientras su madre, Saray Ortiz, valoraba el ambiente familiar del colegio: “Aquí los padres colaboran mucho, y eso crea un entorno especial para nuestros hijos”.

También hubo espacio para los más veteranos. Matías Torres, de 11 años, inició su último curso en el centro. Aunque confesó que le costaba dejar atrás las vacaciones, sus profesores inmortalizaron la entrada a clase, conscientes de que era la última vez que muchos de ellos cruzaban esas puertas tras casi una década en el colegio.

La primera jornada no tuvo nada de rutinaria. Ubay, de 9 años, llegó en patinete con entusiasmo por aprender Matemáticas y conocer a nuevos compañeros. Mientras tanto, Dasenti Hernández bailaba con sus hijos Einar y Mulán, de 5 años, en una dinámica que mezcló música, juegos y reencuentros con docentes. El ambiente festivo reforzó la idea de que aprender también puede ser sinónimo de disfrutar.

El cine como herramienta pedagógica

El CEIP Isabel La Católica apuesta este curso por el cine no solo como recurso lúdico, sino como herramienta pedagógica para fomentar la expresión oral y escrita, el pensamiento crítico y la creatividad. Las aulas se llenarán de cámaras simbólicas, guiones y proyecciones que servirán de base para aprender materias tan diversas como Lengua, Historia o Ciencias.

Para padres y madres, la iniciativa representa una oportunidad de implicarse aún más en la vida escolar. Para los alumnos, será una experiencia que recordarán siempre: su colegio convertido en un plató donde cada uno, desde los más pequeños de Infantil hasta los mayores de 6º de Primaria, será protagonista de su propia historia de aprendizaje.

