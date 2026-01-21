Un ciclista temerario "a rebufo" detrás de una furgoneta en Lanzarote incendia las redes sociales

En las últimas horas se ha viralizado un vídeo con una peligrosa maniobra realizada por un ciclista en la isla de Lanzarote, en una zona muy habitual para la práctica del ciclismo. La grabación que supera ya las 48.000 visualizaciones en Facebook muestra como la persona que va en la bicicleta realiza una peligrosa maniobra, circulando justo detrás y muy pegado a un vehículo durante un largo trayecto.

El deportista cruza la vía LZ-1 pasando entre los Jameos del Agua y la Cueva de los Verdes, y el pueblo de Órzola y el vídeo fue grabado el 15 de enero, pasadas las 12.30 horas desde otro vehículo que circulaba detrás. En él se muestra como el ciclista ataviado con un maillot azul se mantiene durante varios kilómetros detrás de una furgoneta en una maniobra conocida como "ir a rebufo", y que ha generado gran preocupación entre los usuarios de las redes sociales.

Según José Miguel Arráez Guadalupe, el autor del vídeo, "hubo tramos en los que la ciclista circulaba a 70 kilómetros por hora" y su temerario comportamiento comenzó varios kilómetros antes, "en el pueblo de Mala".

Esa práctica, se conoce como rebufo y es una técnica de adelantamiento con la que buscaría generar mayor velocidad y a su vez ahorrar energía gracias a su cercanía al vehículo delantero: "Un vehículo en movimiento (coche, moto, ciclista) crea una zona de menor resistencia al aire detrás de sí, una especie de "vacío" o "estela". La ventaja es que "el que va "a rebufo" detrás, pegado, se beneficia de esta zona necesitando menos esfuerzo para mantener la velocidad o para adelantar al que va delante, como se ve en la Fórmula 1 o el ciclismo". Sin embargo puede resultar muy peligrosa porque si el turismo frenara de golpe podrían sufrir un grave accidente. Ir a rebufo "es peligroso porque reduce drásticamente tu capacidad de frenar, aumentando enormemente el riesgo de colisiones por alcance especialmente en tráfico lento o inesperado, pudiendo causar latigazos cervicales, lesiones graves y una reacción en cadena".

Según las indicaciones de la DGT, para conducir una bicicleta no hace falta permiso de conducir pero se tienen que cumplir las normas de tráfico, entre ellas utilizar el arcén que esté a su derecha, si lo hay, para circular y abandonarlo solo durante los descensos; e incumplirlo puede suponer multas de 200 euros. También pueden circular en filas de dos, lo más cerca posible de la derecha, pero en tramos sin visibilidad o cuando formen aglomeraciones solo podrán circular en hilera.

El vídeo de este ciclista de Lanzarote ha generado comentarios entre los usuarios de las redes sociales como "Yo pienso que son conocidos y su amigo le va tapando el viento con el coche porque si no sería de locos"; "Si frena el ciclista se come el coche"; "¿Cómo va a ir el ciclista a la misma velocidad que el coche?"; o, "Lo más probable es que sean amigos". Las imágenes no han dejado indiferente a nadie, ni siquiera a otros usuarios, también deportistas, como uno que añade: "Después se quejan...Y conste que soy ciclista".

