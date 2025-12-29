Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Celeste, la niña sevillana con parálisis cerebral que podrá caminar gracias a un traje terapéutico

La solidaridad de vecinos y desconocidos ha permitido que la familia de Celeste recaude el dinero necesario para un traje terapéutico que mejora su movilidad y calidad de vida.

Pilar Lombardo
Publicado:

La solidaridad ha iluminado la vida de Celeste, una niña de dos años de Las Cabezas de San Juan (Sevilla) que padece parálisis cerebral. Gracias a la generosidad de vecinos y desconocidos, la campaña de recaudación organizada por sus padres en GoFundMe ha superado los 16.000 euros, permitiendo que Celeste pueda utilizar un traje terapéutico que ayudará a mejorar su movilidad y a activar músculos que hasta ahora no respondían.

El diagnóstico de Celeste es hemiparesia lateral izquierda espástica, una condición que provoca rigidez muscular y limita sus movimientos. Hasta ahora, la pequeña dependía de terapias diarias como fisioterapia, estimulación temprana y equinoterapia para desarrollar habilidades básicas como sentarse con estabilidad, agarrarse a objetos o controlar el cuerpo al caminar. La familia asegura que su rutina ha estado marcada por estas terapias desde que era bebé.

El traje Exopulse: innovación y esperanza

El equipo médico llegó a recomendar la aplicación de toxina botulínica para relajar los músculos rígidos, pero esta opción implicaba sedación periódica y riesgos asociados al tratamiento repetido. Por ello, los padres optaron por buscar alternativas menos invasivas.

Fue entonces cuando conocieron el Exopulse, un traje diseñado para niños con parálisis cerebral que utiliza 58 electrodos para enviar pequeñas descargas eléctricas indoloras. Este sistema simula el efecto de la toxina botulínica, pero sin necesidad de quirófano ni anestesia, y permite trabajar de manera diaria en la relajación y activación muscular.

Tras probar el traje durante una hora, los padres de Celeste describen la experiencia como "pura magia", ya que la niña pudo realizar movimientos que nunca había hecho. El traje se ajusta como un neopreno y, a medida que Celeste crece, será necesario adquirir nuevas tallas, con un coste aproximado de 3.000 euros por unidad adicional.

Una campaña solidaria que supera expectativas

El impulso de la campaña ha sido impresionante: en un solo día se alcanzaron 10.000 euros, y en pocos días la cifra superó los 16.000, asegurando que Celeste pueda contar con el traje durante varios años. "La respuesta de la gente ha sido abrumadora. Sentimos una gratitud inmensa", comenta Ester, madre de Celeste.

Para esta familia, el Exopulse no es solo un dispositivo médico, sino una herramienta de esperanza. Con su uso regular, Celeste podrá desarrollar mayor independencia y acercarse cada vez más al sueño de caminar por sí misma.

