Cáritas alerta de que la recuperación no está llegando a todas las familias

EMPLEO Y ECONOMÍA SOLIDARIA

Cáritas ha presentado hoy un informe sobre Empleo y Economía Solidaria 2017. Sin embargo los resultados no son los esperados, ya que la recuperación económica no llega a todas las familias. De hecho, 7 de cada 10 hogares españoles no la está percibiendo. Según la organización católica, la desigualdad se está enquistando y el mercado laboral no garantiza una vida digna.