Un camionero embiste a la furgoneta de unos ladrones en un área de servicio de la AP-7: "Estamos hartos"

Madrugada de sábado noche en un área de descanso de la AP-7, en Girona. Son casi las 3 de la mañana cuando un camionero, que descansa en su cabina, oye cómo alguien está rasgando la lona de su remolque. Harto de los robos decide arrancar su camión y empotrarlo contra una furgoneta que está delante porque es el vehículo en el que los ladrones están colocando la mercancía que justo le están robando en ese mismo momento. Minutos después de que el camión embista la furgoneta, los ladrones la emprenden a golpes contra la cabina en la que se refugia el camionero.

Gritos, golpes y lanzamiento de piedras. La imagen la graba otro camionero y ya circula entre los transportistas. Hoy no hablan de otra cosa y aseguran que las imágenes no les sorprenden "Estamos hartos" nos explican, "no puedes dormir tranquilo y tienes que elegir muy bien el lugar donde descansar". Es fácil encontrar a un camionero que haya sufrido el mismo tipo de robos. A este tipo de ladrones se les conoce como teloneros porque rasgan la lona del camión y lo vacían en pocos minutos.

Bandas de “teloneros” en la Ap-7

Los “teloneros” operan en la AP-7 ya que es una de las vías principales que usan los camioneros venidos del resto de Europa. Así nos lo explica Toni Castejón, portavoz de FEPOL, "Les da igual que esté el camionero dentro, como hemos visto en el video. Les da igual que baje el camionero y si tienen que actuar violentamente lo hacen." Van en grupo, normalmente, con dos coches para poder cargar y huir rápido.

Son violentos, añade Castellón, "si el camión es de tela lo rajan y si no les interesan no roban. Actúan de madrugada, en furgoneta o varios coches. Controlan si hay policía o seguridad, el tipo de camión, vías de escape".

Estaban robando “productos cosméticos”

El camionero que ha embestido a la furgoneta ya ha presentado una denuncia y ahora se está buscando a los ladrones. Transportaba productos cosméticos, algo fácilmente vendible “en el mercado negro” nos explican desde la policía. Castejón apunta en la misma línea “roban lo más valioso que encuentran como electrodomésticos, móviles o tabaco. Cualquier cosa que vean que tiene valor que pueden revender y transportar fácil.”

