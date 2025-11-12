El cambio climático golpea más a los que menos tienen según un informe de Oxfam Intermón

Según el estudio de Oxfam, el 70 % de la población española vive en municipios donde la temperatura media ya ha aumentado 1,5 grados desde 1960, y más de la mitad de esas localidades tienen rentas por debajo de la media nacional. Las personas más afectadas son mujeres, jóvenes, mayores, migrantes y hogares con menos recursos.

“El cambio climático no solo calienta el planeta, también agrava las desigualdades. Urge proteger a quienes menos tienen”, subraya Lourdes Benavides, responsable de justicia climática de Oxfam Intermón.

Desigualdad también en las emisiones

El informe,“Desigualdad climática en España. Oportunidades para una transición justa”, pone de relieve que la responsabilidad del cambio climático está muy desigualmente repartida. En 2022, el 0,1 % más rico de la población española emitió 55 veces más CO₂ que una persona del 50 % con menores ingresos. Además, el 1 % con más renta consumió 45 veces más del “presupuesto de carbono” que le correspondería para mantener el calentamiento global por debajo de 1,5 grados.

Las empresas del IBEX 35 son responsables del 30 % de las emisiones directas de CO₂ en España. Solo cinco de ellas —cuatro energéticas y una del sector aéreo— generan más de una cuarta parte del total nacional.

España, más cálida y más desigual

Los últimos veranos han batido récords de temperatura, siendo el de 2025 el más caluroso desde 1961. Las olas de calor han provocado 37.000 muertes entre 2015 y 2023, y solo en agosto de 2025 se registraron 2.177 fallecimientos por altas temperaturas. Además, un tercio de la población no puede mantener su vivienda fresca en verano por falta de recursos o por la baja eficiencia energética. Las ayudas para rehabilitación son escasas y poco accesibles para quienes más las necesitan.

Una transición más justa

La organización reclama al Gobierno que el Plan Nacional Integrado de Energía y Clima (PNIEC) y el Pacto de Estado frente a la Emergencia Climática tengan una mayor ambición social. Propone repartir mejor el esfuerzo en la reducción de emisiones, invertir en vivienda social y transporte público, y aplicar una reforma fiscal que grave más a los grandes contaminadores y a las rentas altas.

“Adaptarse al cambio climático no puede depender del nivel de ingresos, sino de la voluntad política y del trabajo conjunto de toda la sociedad”, concluye Oxfam Intermón.

