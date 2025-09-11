Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

Adolescencia

Una de cada cuatro chicas de entre 17 y 21 años le cuenta "sus cosas" a la IA

El estudio "Así somos: El estado de la adolescencia en España" presentado por Plan Internacional pone el foco en las preocupaciones de los jóvenes españoles, donde la inteligencia artificial afecta como nunca antes en su día a día.

Teléfonos móviles

Radiografía de la adolescencia en España | Antena 3 Noticias

Publicidad

Eduardo Siles
Actualizado:
Publicado:

La inteligencia artificial se está convirtiendo en un psicólogo para muchos jóvenes y adolescentes españoles, de hecho muchos jóvenes recurren a ella como un aliado al que consultar sus cosas y conviven con ella en su día a día. El 62% de las chicas y el 59% de los chicos la utiliza para resolver dudas sobre sus estudios pero también el 24% de las chicas de entre 17 y 21 años recurren a ella para contarles sus cuestiones más personales, sus dudas más internas y conversar como si de un psicólogo se tratara.

El miedo de los jóvenes a la IA

No sólo es un aliado y un confidente, también la inteligencia artificial se ha convertido en algo que temen los jóvenes españoles. Según el estudio el 84% de las chicas adolescentes de entre 12 y 16 años y el 76% de los chicos tienen miedo de que alguien coja sus fotografías en internet y las utilicen para crear otras con contenido sexual empleando la inteligencia artificial. En este sentido una de cada diez chicas adolescentes en España asegura que ha vivido situaciones de acoso o violencia sexual en las redes sociales, incluso utilizando la IA como una amenaza para hacer más daño. Los jóvenes además temen que esas imágenes sexuales que se pueden crear con IA, sean compartidas por mensajes o redes sociales, exponiéndoles a una situación de acoso digital. Conocen el riesgo, saben identificarlo e incluso algunos lo han vivido.

Obsesionados con su cuerpo

Internet y las redes sociales son el espejo en el que se miran los adolescentes españoles, imágenes perfectas, cuerpos de pasarela y una estética donde la belleza manda. Esos son sus referentes y a eso se quieren parecer, la mitad compara su cuerpo con el de las redes sociales y así el estudio concluye que el 70% de los adolescentes ha recibido alguna crítica por su aspecto físico pero lo más preocupantes es que uno de cada tres jóvenes quiere operarse de estética para mejorar alguna parte de su cuerpo.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

Prohíben el velo islámico en un centro educativo de Logroño: "Un tipo de caza religiosa hacia los musulmanes"

Un centro escolar de Logroño prohíbe llevar velo

Publicidad

Sociedad

¿Es machista el mundo de los videojuegos?

La cultura 'brother' y el machismo en el mundo 'gamer': "Las emociones no se diluyen en el ciberespacio"

Sus dueños están dispuesto a pagar un rescate por la perra

Colocan una valla publicitaria en Alhaurín de la Torre para encontrar a su chihuahua desaparecida: "Ayúdame a regresar a mi casa"

La nueva campaña antitabaco de Sanidad

"Con todas las cosas que puedes hacer con la boca, ¿vas a usarla para vapear?", la nueva campaña antitabaco de Sanidad

El acto de entrega de el cheque de la Policía Nacional
Solidaridad

Récord de solidaridad: la Policía Nacional entrega a la ACEM los más de 31.000 euros recaudados en la Ruta 091 de Santiago

Imagen de un coche de los Mossos d'Esquadra
Asesinato

Hallan un cadáver con signos de violencia en un parque de Vilanova i la Geltrú, Barcelona

Teléfonos móviles
Adolescencia

Una de cada cuatro chicas de entre 17 y 21 años le cuenta "sus cosas" a la IA

El estudio "Así somos: El estado de la adolescencia en España" presentado por Plan Internacional pone el foco en las preocupaciones de los jóvenes españoles, donde la inteligencia artificial afecta como nunca antes en su día a día.

Yeray Sánchez se suma a la lista de Canarios asesinados en Inglaterra
Asesinado

Yeray Sánchez se suma a la lista de canarios asesinados en Inglaterra

El joven lanzaroteño murió el pasado 3 de septiembre después de ser apuñalado en el sureste de Londres. Su nombre no es el único de una dolorosa lista.

Las Palmas de Gran Canaria establece un servicio mínimo del 77% ante la huelga en el servicio de salvamento y socorrismo

El sector de la restauración denuncia un incremento de la inseguridad en Las Palmas de Gran Canaria

Escena del suceso, avenida Federico García Lorca

Muere una mujer de 62 años tras ser atropellada por un autobús en Almería

Perros en la playa

La justicia gallega reconoce el derecho de visitas de un divorciado a su mascota pese a existir orden de alejamiento con su expareja

Publicidad