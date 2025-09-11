Una de cada cuatro chicas de entre 17 y 21 años le cuenta "sus cosas" a la IA

La inteligencia artificial se está convirtiendo en un psicólogo para muchos jóvenes y adolescentes españoles, de hecho muchos jóvenes recurren a ella como un aliado al que consultar sus cosas y conviven con ella en su día a día. El 62% de las chicas y el 59% de los chicos la utiliza para resolver dudas sobre sus estudios pero también el 24% de las chicas de entre 17 y 21 años recurren a ella para contarles sus cuestiones más personales, sus dudas más internas y conversar como si de un psicólogo se tratara.

El miedo de los jóvenes a la IA

No sólo es un aliado y un confidente, también la inteligencia artificial se ha convertido en algo que temen los jóvenes españoles. Según el estudio el 84% de las chicas adolescentes de entre 12 y 16 años y el 76% de los chicos tienen miedo de que alguien coja sus fotografías en internet y las utilicen para crear otras con contenido sexual empleando la inteligencia artificial. En este sentido una de cada diez chicas adolescentes en España asegura que ha vivido situaciones de acoso o violencia sexual en las redes sociales, incluso utilizando la IA como una amenaza para hacer más daño. Los jóvenes además temen que esas imágenes sexuales que se pueden crear con IA, sean compartidas por mensajes o redes sociales, exponiéndoles a una situación de acoso digital. Conocen el riesgo, saben identificarlo e incluso algunos lo han vivido.

Obsesionados con su cuerpo

Internet y las redes sociales son el espejo en el que se miran los adolescentes españoles, imágenes perfectas, cuerpos de pasarela y una estética donde la belleza manda. Esos son sus referentes y a eso se quieren parecer, la mitad compara su cuerpo con el de las redes sociales y así el estudio concluye que el 70% de los adolescentes ha recibido alguna crítica por su aspecto físico pero lo más preocupantes es que uno de cada tres jóvenes quiere operarse de estética para mejorar alguna parte de su cuerpo.

