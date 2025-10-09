Brutal agresión a plena luz del día en el centro de Las Palmas de Gran Canaria: "¡¡¡Ay no le pegues más!!!"

"¡¡¡Ay no le pegues más!!!", ese es el grito desesperado de una mujer que está presenciando una brutal agresión a plena luz del día en el centro de la ciudad de Las Palmas de Gran Canaria. La violenta escena ha quedado grabada en un vídeo que está circulando por las redes sociales y que comienza con un plano en el que se ve a un hombre tirado en el suelo mientras, aparentemente, otros dos hombres lo agreden, y un tercero con camiseta amarilla, trata de frenarlos con un bastón.

Los dos atacantes le propinan violentas patadas y una de ellas le golpea fuertemente en la cabeza. El hombre agredido se levanta e intenta huir de los golpes alejándose del lugar pero los agresores lo persiguen a la carrera mientras la mujer, que parece ser la que está grabando la escena, sigue gritando horrorizada: "¿Dónde está la Policía, tío?. ¡La Policía aquí no viene!". Otra mujer grita también desesperada de fondo: "Cobardes, cabrones, no le peguen más".

El hombre agredido vuelve a aparecer en escena de nuevo tirado en el suelo, ya con la cara ensangrentada, y sin poder defenderse mientras lo siguen agrediendo sin cesar. "Chacho chacho, ¡Qué pasada!", grita de nuevo la mujer que graba el vídeo mientras el hombre ensangrentado mira a cámara desde el suelo y parece que le pide que pare de grabar. La víctima se levanta chorreando sangre y dejando una mancha en el suelo, y apenas sin poder moverse, se marcha de la zona mientras varios testigos de la pelea le advierten de que los agresores eran "dos tíos tatuados". La mujer que ha grabado toda la escena muestra la gran mancha de sangre del suelo mientras la zona ya se ha despejado y tanto agresores como agredido se han marchado del lugar antes de la llegada de la Policía. "Esto cada vez está peor aquí", dice la testigo de la pelea.

Un detenido por robo con violencia

La Policía Nacional ha confirmado que la agresión se produjo en la tarde del martes día 7 de octubre en la calle Rafael Cabrera, junto al Teatro Pérez Galdós, en pleno centro de la capital grancanaria. Según la investigación hay tres personas implicadas, dos agresores y el agredido, y todos se conocían entre ellos previamente. Además, los atacantes no solo dieron una brutal paliza a la víctima sino que uno de ellos le robó el teléfono móvil.

La Policía Judicial de la comisaría local de distrito sur de Las Palmas de Gran Canaria abrió una investigación e identificó a los autores de la paliza, procediendo con la detención de uno de ellos por robo con violencia y lesiones. En estos momentos están tratando de localizar al segundo agresor, que está identificado, para proceder a su detención por un delito de lesiones. Según fuentes policiales, los tres involucrados, tanto agresores como agredido, se conocían de su paso por la cárcel, y por tanto todos ellos tienen antecedentes penales

