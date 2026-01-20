Las bocinas suenan más alto que nunca en Chamartín por Pablo, el maquinista de 27 años muerto tras el accidente en Adamuz

La estación madrileña de Chamartín ha vivido un momento especialmente emotivo este martes. Bocinas por todo lo alto en honor a Pablo, el maquinista de 27 años del Alvia que ha fallecido en el choque entre su tren y el Iryo destino a Madrid del pasado domingo en Adamuz. En las imágenes que acompañan esta noticia se puede ver el sentido homenaje de sus compañeros. Las víctimas mortales por el accidente ferroviario ascienden ya a 41.

Durante la noche y la madrugada de este martes, los trabajos se han centrado en acondicionar las zonas del Alvia y del Iryo, además de apuntalar los últimos vagones de este último. La maquinaria pesada ha llevado a cabo labores de compactaciones del terreno y dos grúas más se han incorporado al trabajo.

Algo más tarde del mediodía, en la primera jornada de luto oficial, los reyes han llegado a la zona en la que se produjo el choque de los dos trenes en Adamuz con la finalidad de conocer de primera mano los trabajos que se desarrollan por parte de los diferentes equipos de emergencia y seguridad desplegados.

Al término de la visita, el monarca ha contado que se ha trasladado hasta el "lugar donde ocurrió el accidente para hacer también un testimonio personal de cómo fue y conocer a través de los expertos y todos los servicios que han atendido la emergencia de primera mano lo que queda por hacer y lo que se ha hecho".

También ha reconocido la "altísima profesionalidad y entrega" de todos los implicados "vengan de donde vengan", "de arrimar el hombro, de aportar los medios y las capacidades", así como de coordinar todo y atender cuanto antes a los heridos.

Desde que se produjo el accidente en Adamuz, el Rey ha permanecido en continuo contacto tanto con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, como con el presidente andaluz, Juanma Moreno, tal y como ha señalado Zarzuela. Los Reyes también trasladaron públicamente su pésame a través de las redes sociales.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.