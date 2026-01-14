Un espectáculo con bengalas provoca un incendio en un restaurante de Madrid: "Nos evacuaron por la cocina"

Domingo noche y cientos de personas acuden a unos de los locales más concurridos de la capital. En el restaurante Fanático había un show musical en el que utilizaban un objeto pirotécnico. Sin embargo, lo que parecía que iba a ser un gran entretenimiento terminó convirtiéndose en una tragedia.

En torno a las 00:30 horas, en una esquina del local, una bengala prendió varias plantar artificiales situadas junto a una de las salidas del establecimiento. En tan solo ocho segundos el fuego se avivó generando una escena de caos y pánico en el lugar. Tras esto, el restaurante ha prohibido cualquier elemento pirotécnico.

Una de las testigos comentó a 'El Mundo' que "hubo bastante humo y durante varios minutos no sabíamos qué estaba pasando". Recuerda que tras ver el fuego muy cerca de la puerta de salida "la gente empezó a ponerse nerviosa". Las llamas llegaron a superar los dos metros de altura y, la gente fue evacuada "por la cocina", explica Tony a 'Antena 3 Noticias'. Y gracias a una reacción rápida de los empleados del local, el fuego quedó extinguido. Afortunadamente no hubo que lamentar heridos.

Por otro lado, los clientes se quejan de un trato "agresivo", así como gestión "irresponsable" por parte del personal. Una de las criticas es que tras ser evacuados, los clientes fueron obligados a pagar. En el caso de que no lo hicieran "nos dijeron que llamarían a la policía", asegura una de las testigos al medio.

No llamaron a los bomberos

Otra de ellas apuntó a que ni bomberos ni sanitarios acudieron durante la evacuación. Según esta, desde el restaurante les comunicaron que la policía estaba avisada, pero más tarde les "reconocieron que no habían llamado a nadie". Es más, las autoridades policiales se personaron tras la petición de los propios clientes.

"Fueron groseros y agresivos, nos negaron el libro de reclamaciones y acabaron expulsándonos del establecimiento", denuncia otro de los testigos. Sin embargo, cuenta que cuando llegó la policía, el local ya estaba cerrado y "se negaron a facilitárnoslo, alegando que no estaban obligados".

El restaurante responde

El restaurante explica a 'El Mundo' que el pago de la cena solo se efectuó a aquellas que ya habían terminado: "Algunas abandonaron el local sin pagar, pero no se ha iniciado ninguna reclamación y se les ha ofrecido un descuento para una próxima visita".

Y sobre la actuación ante el incendio, alegan que fue "inmediata y conforme al protocolo", quedando "controlado en ocho segundos". En la misma línea defiende que tienen todos los certificados de protección y que la evacuación fue "preventiva, ordenada y sin incidencias".

