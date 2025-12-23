Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Un aviso de bomba obliga a desalojar el edificio de la Diputación de Badajoz

La calle permanece cortada por la Policía Nacional y ya han llegado los artificieros.

Imagen de archivo de la Polic&iacute;a Nacional de Galicia.

Imagen de archivo de la Policía Nacional de Galicia.Europa Press

Daniel Caballero
Publicado:

Todas las alarmas han saltado en la sede principal de la Diputación de Badajoz después de que un aviso de bomba haya obligado a desalojar los dos inmuebles pasadas las 14:00 horas de este martes, según adelanta el Periódico de Extremadura. Por el momento, la normalidad no ha vuelto a la calle y algunos testigos afirman haber visto "un paquete sospechoso".

Las circunstancias del aviso todavía se desconocen pero la unidad Tedax, especializada en desactivación de explosivos, ya se encuentra en la zona, acompañados de una docena de coches patrulla de la Policía Nacional, que han comenzado a desalojar los edificios circundantes, incluyendo comercios y restaurantes.



