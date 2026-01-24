Atrapados en un telesilla de La Pinilla durante más de media hora por una avería

Una avería en un telesilla de la estación de esquí de La Pinilla, en Segovia, dejó a numerosos esquiadores suspendidos en el aire durante más de treinta minutos, según informó el 112 de Castilla y León.

Las primeras alertas llegaron a las 12:37 horas, cuando varios usuarios avisaron de que el remonte llevaba detenido más de media hora, con muchas personas aún sentadas en las sillas, expuestas al frío y visiblemente nerviosas.

El centro de emergencias activó de inmediato al Centro Coordinador, a los bomberos, a la Guardia Civil de Segovia y a los servicios sanitarios de Sacyl, que desplazaron efectivos hasta la zona. Desde la estación se comunicó que el problema estaba relacionado con los carriles del telesilla, lo que motivó también la movilización del grupo de rescate de la Junta y de Protección Civil de Riaza y La Granja.

Finalmente, todos los esquiadores fueron evacuados con éxito. Aunque hay asistencia sanitaria preventiva en el lugar, no se han confirmado heridos.

La borrasca Ingrid trae nieve, viento intenso, fuerte oleaje y bajas temperaturas

La borrasca Ingrid mantiene este sábado en alerta a gran parte de España por un episodio de meteorología adversa que combina fuerte oleaje, nevadas, viento intenso y bajas temperaturas. Aunque hay avisos en todas las comunidades, la situación más crítica se da en Galicia, con aviso rojo por fenómenos costeros, y en el litoral cantábrico, en nivel naranja.

En la costa gallega se esperan olas de hasta nueve metros y rachas de viento intensas, por lo que las autoridades advierten de que no es seguro acercarse al mar. También hay aviso naranja por mala mar en Asturias, Cantabria, País Vasco, Melilla, parte de Andalucía y otras zonas del norte, mientras que varios tramos del litoral mediterráneo, Baleares, Canarias y Ceuta permanecen en aviso amarillo.

El temporal deja además nevadas a cotas bajas, con alertas amarillas en diez comunidades. La nieve puede caer desde los 300–500 metros y acumular hasta 10 centímetros en zonas de montaña del Pirineo, la Cordillera Cantábrica, el Sistema Central y la Ibérica. En algunas provincias, las nevadas podrían intensificarse y alcanzar cualquier altitud durante la noche. Las bajas temperaturas han activado avisos por frío, con mínimas de hasta -8 ºC en áreas de montaña, así como alertas por viento y tormentas.

La situación afecta gravemente a la red viaria: hay 139 carreteras con incidencias en 12 comunidades, más de 3.500 kilómetros afectados, tramos cortados, obligación de usar cadenas y restricciones de velocidad. Las zonas más perjudicadas son Extremadura, Navarra, Andalucía, Asturias y Castilla y León.

En este contexto, un esquiador de 25 años fue rescatado tras verse atrapado en un alud en Peñalara (Madrid). Sufrió heridas leves y fue trasladado al hospital. Por último, la Guardia Civil ha comenzado a liberar los camiones que permanecían retenidos en áreas de servicio y centros logísticos.

