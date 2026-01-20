Mide apenas 300 cm, las hembras llegan al medio metro, pero su apariencia extraordinaria da mucho miedo: sus dientes inclinados y proyectados hacia adelante, expuestos largos y afilados, su hocico aplanado y alargado en forma de espátula y sus mandíbulas altamente extensibles. Se trata del Mitsukurina owstoni también conocido como Tiburón Duende. Aunque se trata de un animal especialmente esquivo, solo se han registrado 250 capturas desde que fuera descubierto, un ejemplar ha sido avistado en aguas de las Islas Canarias.

El ejemplar mide aproximadamente unos 250 cm de longitud. Fue capturado de manera accidental con caña y carrete por unos pescadores recreativos a unos 900 metros de profundidad y a unos 9,5 kilómetros de la costa noreste de la isla de Gran Canaria. Un equipo de investigadores de la Universidad de La Laguna ha sido el encargado de documentarlo.

Se trata de un importante avistamiento ya que es muy poco usual verlo y menos aún en estas latitudes. De hecho es la primera vez que se documenta la presencia de un ejemplar vivo de esta especie en aguas canarias. Este registro supone un importante avance en la comprensión de los hábitos de estos animales de los que poco se sabe ya que viven a profundidades de entre los 250 y los 1.500 metros. Su distribución en los océanos es muy dispersa y extendida a lo largo del planeta, en este lado del Atlántico ha sido visto de manera ocasional en las costas de Galicia y cerca de Portugal. Esta es la segunda vez que se cataloga su presencia en aguas de la Macaronesia.

Las profundas aguas canarias suponen un importante hábitat y refugio para los tiburones y otras especies de peces cartilaginosos como las rayas o las mantarayas gracias a la limitada actividad pesquera de estas especies y a que la pesca de arrastre de fondo está prohibida en la zona desde los años 80.

Los científicos encargados del registro, entre los que se encuentra el catedrático de biología marina, Alberto Brito, ha destacado que este hallazgo muestra la extraordinaria expansión de la distribución geográfica de este animal.

Cabe destacar que, una vez que el animal fue documentado con fotografías y vídeos, los pescadores que lo capturaron con caña y carrete, lo devolvieron a su hábitat asegurándose de que no había sufrido daño alguno.

