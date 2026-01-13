Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Así son los testimonios de las exempleadas que han denunciado a Julio Iglesias: "Me metió los dedos ahí"

Las denunciantes aseguran que los hechos sucedieron hace cinco años y ya han acudido a la Audiencia Nacional.

Dos mujeres que trabajaron como empleadas domésticas para Julio Iglesias en distintas residencias situadas en República Dominicana y Bahamas han presentado una denuncia ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por presuntas agresiones sexuales. La información forma parte de una investigación conjunta de eldiario.es y Univisión, publicada este martes.

Según el trabajo periodístico llevado a cabo por el medio, las dos mujeres relatan que los hechos se produjeron hace aproximadamente cinco años, durante el tiempo en el que prestaban servicio en domicilios vinculados al cantante. Ambas coinciden en describir episodios reiterados de abusos, vejaciones y, en algunos casos, agresiones físicas, siempre en el ámbito privado de esas residencias.

Los testimonios

En la investigación, una de las mujeres ofrece un testimonio directo sobre lo ocurrido. "Horrible. Hacían lo que querían conmigo, me ofreció meterme los dedos anal, le dije que no pero me metió los dedos por ahí, me dolió horrible; pero yo le decía 'No, no, no señor, no quiero. Por favor, para' y él decía: 'Laura, ¿sabes quién te habla? Es Julio Iglesias, ¿estás lista para que te cambie la vida?' Y vaya si me cambió la vida", afirma una de las denunciantes en declaraciones recogidas por el medio.

Las afectadas sostienen que el contexto laboral y la posición de poder del artista influyeron en su silencio inicial y en la dificultad para denunciar los hechos en el momento en que, según su versión, ocurrieron. Además, sostienen que las abofeteó.

Denuncia ante la Justicia española

Las dos mujeres han decidido ahora acudir a la Fiscalía española pese a que los hechos denunciados habrían tenido lugar fuera del territorio nacional. Según explica eldiario.es, la denuncia se ha presentado ante la Audiencia Nacional, al considerar que existen elementos que permitirían investigar los hechos desde España.

Por el momento, no ha trascendido ninguna valoración judicial sobre la admisión a trámite de la denuncia ni sobre la apertura de diligencias. Tampoco consta una respuesta pública del cantante a las acusaciones recogidas en la investigación periodística.

El reportaje de Univisión y eldiario.es reconstruye los testimonios de las denunciantes y contextualiza los hechos a partir de entrevistas y documentación recopilada durante meses de trabajo. Ambos medios subrayan que se trata de una investigación en curso y que las acusaciones se encuentran ahora en manos de la Fiscalía.

