Así estafó 2.000 euros en el metro de Barcelona fingiendo ayudar a los usuarios

Un hombre ha sido detenido por los Mossos d’Esquadra tras estafar 2.000 euros a varios pasajeros del metro de Barcelona. Su método era tan simple como efectivo: se acercaba a viajeros que parecían despistados y se ganaba su confianza ofreciéndoles ayuda para operar en las máquinas del metro.

Según las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, el estafador convencía a las víctimas para que introdujeran su tarjeta de crédito en el cajero automático del metro, bajo el pretexto de resolver un problema o facilitarles una operación. Aprovechaba ese momento para realizar extracciones de dinero o movimientos fraudulentos sin que las personas se percataran.

En total, el individuo repitió la operación con cinco víctimas distintas antes de ser identificado y detenido. Las cámaras fueron decisivas para seguir su rastro y confirmar su modo de actuar.

Las autoridades recuerdan la importancia de desconfiar de extraños que ofrezcan ayuda con operaciones bancarias o billetes en el transporte público. También recomiendan acudir siempre al personal autorizado del metro ante cualquier duda o incidencia.

