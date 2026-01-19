Así es el efecto lazo que podría haber provocado el accidente de Adamuz, según el ingeniero Jesús Contreras

En el intento de arrojar algo de luz tras el choque de dos trenes en Adamuz, Córdoba, que deja al menos 40 muertos, los expertos explican el funcionamiento que mantienen los trenes. Es el caso del ingeniero Jesús Conteras, quien ha analizado algunos aspectos de siniestro en el especial informativo de Antena 3 Noticias. En primer lugar, deja claro que "para que un tren pueda circular por una vía a una determinada velocidad ha tenido que pasar un chequeo de todos y cada uno de los elementos".

Preguntado ante la posibilidad de que el problema del accidente resida en el tren, Jesús Contreras señala: "creo que hay un problema de la compatibilidad del material móvil con la vía". Contreras puntualiza que "es un tramo reto", por lo que "tampoco hay problema con el cambio porque eso está visto que está bien situado". En ante lo que cuenta, "pensamos que a lo mejor hay un efecto dinámico de bamboleo que puede -un tren acelerando más en la zona de los vagones de cola tiende a hacer cierto movimiento, el de avance y oscilación porque todos tienen cierto movimiento ondulatorio que tienen una cierta frecuencia-", por lo que "puede haber un problema de la geometría que da lugar dentro de las tolerancias a lo que dicen que muchas veces había en lagunas zonas, vibraciones, eso es un problema de la geometría de vía, dentro de las tolerancias que admite la normativa".

Aunque precisa que "este caso es muy extraño, tendrán que decir los investigadores con todos los datos", "si se mira por un lado un fallo de geometría de vía junto con un efecto del propio tren de un cierto desfase en el acoplamiento rueda carril que pueda haber producido lo que llaman los ferroviarios un efecto lazo, a lo mejor ha terminando produciendo un efecto que ha terminado sacando la rueda del carril".

Este domingo, la tragedia golpeó Adamuz. Al menos 40 personas han muerto en el accidente de dos trenes registrado sobre las 19:45 horas. Un tren Iryo 6189 que cubría el trayecto Málaga-Puerta de Atocha, descarriló en los desvíos de entrada a la vía 1 de la estación de Adamuz, lo que provocó que el vehículo invadiera la vía contigua por la que circulaba un tren procedente de Puerta de Atocha y con destino Huelva, que también descarriló como consecuencia del incidente.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.