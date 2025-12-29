Archivada la investigación contra el lotero de Lugo por simular un robo a sí mismo

El Juzgado de Instrucción número 2 de Lugo, ha decretado el sobreseimiento y archivo provisional de la causa abierta contra un vendedor de lotería de la capital lucense, que estaba siendo investigado por presuntamente simular un atraco en su propia administración en enero de 2024. La decisión se ha tomado tras no presentarse escrito de acusación ni por parte de la Fiscalía ni de acusaciones particulares.

Según el auto judicial, el Ministerio Fiscal ha solicitado el archivo de la investigación, al considerar que no existen indicios suficientes para demostrar un acuerdo entre los investigados (el lotero y otras dos personas). Por este motivo, la jueza ha acordado poner fin al procedimiento, aunque la resolución no es firme y puede ser recurrida.

El orden cronológico de los hechos

Los hechos se remontan al 4 de enero de 2024, cuando el titular de la administración, situada en la zona de Lamas de Prado, denunció haber sido asaltado a punta de pistola por dos personas encapuchadas que, según su versión, se llevaron unos 400.000 euros de las cajas fuertes del local.

La investigación policial levantó sospechas desde el inicio, debido a incoherencias en el relato y a la actitud del denunciante, lo que derivó en que el lotero pasara de víctima a investigado. Meses después fueron detenidas en Madrid dos personas como supuestos autores materiales del robo, así como el propio lotero, después de que uno de ellos asegurase que el atraco había sido planificado para defraudar al seguro. El lotero, junto a los dos presuntos atracadores, se enfrentarían a tres delitos: apropiación indebida, tentativa de estafa y simulación de delito. Sin embargo, esa declaración fue posteriormente cuestionada y quedó sin valor probatorio.

La Fiscalía concluye ahora que no se ha podido acreditar quiénes accedieron realmente a la administración el día de los hechos ni demostrar una relación directa entre el lotero y la pareja investigada. Aunque existen grabaciones de cámaras de seguridad y testigos que situaron a dos personas en las inmediaciones, no fue posible identificar a los autores ni vincularlos de forma concluyente con el supuesto plan.

Con este nuevo archivo, el segundo desde que se iniciaron las diligencias, el caso queda por el momento cerrado, a la espera de que se presente algún recurso dentro de los plazos legales establecidos.

