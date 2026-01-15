Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
ELA

Antonio, enfermo de ELA, gana la demanda presentada contra el Servicio Catalán de Salud por no aplicar la ley

Su mujer lleva cuidándole desde hace 15 años, sin enfermeras ni soporte público.

Antonio, enfermo de Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) desde hace 14 años, ha ganado una demanda contra el Servicio Catalán de Salud por no haber aplicado la Ley ELA aprobada el pasado octubre de 2024. La sentencia obliga ahora al sistema de salud a garantizarle asistencia las 24 horas del día, un fallo que podría convertirse en un precedente para otros pacientes en su misma situación.

Detrás de su cuidado está Yolanda, su esposa y cuidadora desde hace 15 años, ha dedicado su vida a atender a Antonio prácticamente sin ayuda institucional. "Él se está muriendo, pero yo también", decía en una entrevista a Infobae España el pasado mes de junio tras tantos años de cuidados y de trámites que nunca llegaban.

Sin enfermeras, con gastos astronómicos y sin soporte público, Yolanda tuvo que endeudarse para adaptar su casa y contratar ayuda puntual.

El diagnóstico de Antonio llegó hace más de una década. Según cuenta su mujer, la enfermedad avanzó lentamente durante años, pero desde septiembre de 2024 su salud se deterioró de forma grave. El hombre necesitaba respiración asistida entre 12 y 14 horas diarias y una sonda gástrica para alimentarse. Aun así, el matrimonio seguía sin recibir ningún tipo de ayuda regulada por la Ley ELA, que prometía atención continuada, eliminación de burocracia y ayudas económicas para estos pacientes.

El gran obstáculo era la falta de financiación. Aunque la norma se aprobó hace más de un año, muchas comunidades autónomas no han activado los recursos necesarios para hacerla realidad. Cansada de esperar, Yolanda decidió acudir a los tribunales. "Cuando no se cumple una ley, se está cometiendo un delito", dijo.

Hoy, el juez ha reconocido que la administración pública incumplió sus obligaciones y ha ordenado que Antonio reciba la asistencia que la ley promete con cuidados profesionales las 24 horas para que Yolanda no tenga que seguir sola.

Yolanda expresaba la emoción vivida a los micrófonos de Antena 3 Noticias. Aseguraba que están "super felices": "He salido corriendo a la terraza a gritar: ¡Hemos ganado!". Con esta batalla ganada ahora "va a crear una jurisprudencia y todos los afectados de ELA van a poder sumarse", señala.

