Andrea Ortuño pide "justicia sin rencor" tras el naufragio en Indonesia en el que murieron sus familiares

Andrea Ortuño, superviviente del naufragio de un barco turístico en Indonesia el pasado 26 de diciembre, en el que fallecieron cuatro miembros de su familia, ha reclamado este sábado "justicia serena, sin odio ni resentimiento", al mismo tiempo que ha pedido a la sociedad que no olvide a las víctimas de la tragedia. Unas palabras que han sido leídas en un comunicado durante el funeral celebrado en Valencia, en memoria a los cuatro valencianos fallecidos.

El funeral se ha celebrado este sábado en la parroquia San Josemaría Escrivá, y se ha desarrollado en un clima de intimidad, tal y como había pedido la familia. En el texto, Ortuño expresaba que, pese al "dolor inmenso" que atraviesan, afrontan este momento con la tranquilidad de creer que sus seres queridos "descansan en un lugar mejor".

El naufragio tuvo lugar el pasado 26 de diciembre en aguas del Parque Nacional de Komodo, durante un viaje familiar. Andrea logró sobrevivir junto a su hija de siete años, pero en el accidente perdieron la vida: su marido, Fernando Martín (entrenador del equipo femenino B del Valencia CF), su hija Lía, de 12 años y Mateo, de 9 años, hijo de Fernando. Además, todavía continúa desaparecido Quique, de 10 años, hijo de Andrea de una relación anterior.

"Nuestro agradecimiento al pueblo de Labuan Bajo"

En dicha carta, Andrea Ortuño ha querido trasladar un agradecimiento profundo a todas las personas e instituciones que les han acompañado desde el primer momento, destacando la labor de los equipos de rescate, los voluntarios y los buzos que participaron en las tareas de búsqueda, a quienes reconoció su entrega y humanidad. También ha tenido palabras de gratitud para el la representación consular española en Indonesia y para el pueblo de Labuan Bajo.

"Nuestro agradecimiento sincero al pueblo de Labuan Bajo, por su cariño, su solidaridad y por el amor con el que nos han acompañado en todo momento y a todas las personas que participaron en las labores de búsqueda", ha reconocido.

Asimismo, ha agradecido el apoyo recibido por parte de familiares, amigos y ciudadanos anónimos, tanto en España como desde otros países, así como el trato respetuoso y prudente de la mayoría de los medios de comunicación ante una tragedia de carácter profundamente personal.

"No os olvidéis de nosotros"

"El compromiso de la familia es seguir adelante con dignidad, honrando la memoria de quienes ya no están", ha señalado en el comunicado, en el que también se ha enfatizado en la empatía colectiva y al acompañamiento social en el duelo. El texto ha terminado con una petición sencilla pero cargada de significado: "Nunca lo olvidaremos y os pedimos que no os olvidéis de nosotros. Gracias".

