Un anciano mata a su compañero de habitación en una residencia de mayores en León

La Guardia Civil ha detenido a un anciano de unos 80 años tras supuestamente haber matado a su compañero de habitación, de 88 años, en la residencia de mayores Las Encinas de la localidad leonesa de Santa Colomba de Somoza, según informa EFE.

Todo ocurrió durante la madrugada del pasado domingo por circunstancias que todavía se están investigando. Tras el aviso del suceso por parte de los trabajadores de la residencia, la Policía Judicial de la Guardia Civil de León, procedió a su detención como presunto autor de un delito de homicidio. El juez ha decidido que el anciano acusado sea ingresado en un centro en León acorde a sus circunstancias personales de salud.

Los agentes de la Guardia Civil han trasladado las pruebas y los testimonios recogidos al juzgado de guardia de Astorga (León).

Santa Colomba de Somoza es una pequeña localidad de unos 400 habitantes de la provincia de León que vive lo ocurrido con inmenso dolor. Ambos ancianos llevaban ya un tiempo ingresados en ese centro asistencial y no se conocían problemas de convivencia entre ellos.

