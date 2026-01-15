Analizan los chats de los videojuegos del menor que, presuntamente, se suicidó en Valencia

La investigación en torno a la muerte del niño de 9 años en Sagunt, Valencia, se centra ahora en saber cuándo, cuánto y con quién interactuaba el pequeño a través de los videojuegos online. Los especialistas del Grupo de Menores querrían saber si alguien pudo chantajearlo o incitarlo a ese trágico final.

En la madrugada del día de Navidad, el pequeño se precipitó desde un séptimo piso. Desde un principio se descartó que detrás de la muerte pudiese haber algún tipo de criminalidad, problemas escolares o bullying.

El Levante-EMV ha publicado en exclusiva que los investigadores analizan las redes sociales de su teléfono y las conversaciones de los videojuegos que usaba. Los expertos advierten de que tras esa pantalla de diversión "no se sabe quién está detrás" y pueden ser adultos que se aprovechen de la inocencia de algunos menores. Empiezan ganándose su confianza y ese, aparente inofensivo videojuego, acaba convirtiéndose en un lugar plagado de riesgos.

Según los expertos en cada partida puede llegar a contactarse con hasta 100 jugadores. Los 'gamers' chatean y hacen llamadas por voz en tiempo real y en muchas ocasiones los padres no son conocedores de que todas estas posibilidades y comunicaciones existen. Por ello recuerda que cada videojuego tiene sus controles y por ejemplo, en el caso de los que practicaba este niño es fundamental conocer la edad real de cada jugador o la identidad, aunque es "prácticamente imposible".

Los expertos explican cuáles han de ser las señales que han de encendernos las alertas. "Ojo si el niño tiene cambios bruscos de humor después de jugar, deja atrás actividades que antes le gustaban o miente sobre cuando y cuanto juega. Son signos de alerta para los padres, que pueden ejercer el control parental".

