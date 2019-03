Ana Serrot: "Me dijo que se iba a convertir en el mayor hijo de puta y me iba a quitar al niño"

El FBI asegura que es una experta en el manejo de armas de fuego pero Ana Serrot ha asegurado en Espejo Público que "no he cogido un arma en mi vida. Mi profesión antes de venir a España era piloto y cada vez que te contrata una compañía aerea te hacen todo el chequeo criminal para ver que no tienes nada." y añade que es totalmente falso el perfil que han creado de "persona peligrosa y con manejo de armas".

"Sólo tenía un ticket de coche de 2008 y el viernes fui a la policía a que me tomaran las huellas dactilares después mande la petición de un reporte al FBI" explica Serrot que entonces "me empiezan a bombardear a llamadas mi familia y amigos diciendo que me estaban viendo en la tele". Ana Serrot aparece entonces en la página del FBI por estar acusada en EEUU de secuestro parental internacional.

En mayo de 2012 el hijo de Ana Serrot fue secuestrado de la guardería en el distrito madrileño de Barajas, el pequeño tenía tres años y su padre ayudado por otros tres hombres lo sustrajo del centro infantil y huyó.

El personal de la guardería alerto a la policía de lo que estaba sucediendo y los agentes consiguieron detener a dos de los compinches, mientras el padre viajo en coche de Madrid a Suiza con el niño y lo llevó a la embajada americana. El niño estaba buscado por la interpol por una sentencia americana que condenaba a la madre y otorgaba la custodia al padre.

Dos años antes Ana Serrot se había ido de Estados Unidos con el niño cuando la custodia del menor era compartida, aunque una sentencia española le otorgaba la custodia. Serrot ha alabado la actuación policial española que en "27 horas encontraron a mi hijo y me lo devolvieron".

Ana Serrot explica que viajo a España "para rehabilitarse de una operación de ligamentos cruzados en casa de sus padres" y añade que "habiamos acordado los dos que yo iba a ir a España a rehabilitarme de la rodilla con ayuda de mis padres".

Ademas acordaron "poner las medidas paterno-filiales en España porque la relación estaba bastante crítica. Fuimos al despacho de abogados donde las medidas quedaron fijadas y el quedó por firmarlas".

"Yo decido no volver cuando tengo el apoyo familiar que me dicen si esta persona te está amenazando de esta manera quedate con nosotros" y fue entonces a raíz de que se separará del padre este la amenazó, "Si me dejas te voy a hacer la vida imposible, me voy a convertir en el mayor hijo de puta, te voy a machacar tu vida y la de tu familia, te voy a quitar al niño y me voy a encargar de que acabes en la cárcel" cuenta Ana que asegura que "esa fue la última vez que yo hablé con el en 2010".