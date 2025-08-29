Amordazan y roban con fuerza a una mujer mayor en Gerena, Sevilla

Los ladrones entraron de madrugada en el local que regenta la mujer. Un comercio de toda la vida muy frecuentado por la gente joven del pueblo en el que se puede leer un gran rótulo en el que pone "Confitería". Los ladrones aprovecharon el momento en el que ella trataba de bajar la persiana y, empleando la fuerza, le robaron todo el dinero de la caja de la confitería. Posteriormente la forzaron a subir hasta su vivienda, que se encuentra en el mismo edificio de dos plantas, y la amordazaron.

Fue en ese momento cuando comenzaron a robar el resto de enseres de la vivienda ante la impotencia de Pepi que permanecía atada, con miedo e impotente ante lo que estaba ocurriendo.

Una vez se hicieron con diversos objetos de valor de la casa, se marcharon dejando a la mujer en su interior, la cual avisó a los servicios de emergencia que se personaron en la vivienda. Emergencias 112 Andalucía ha informado de que poco antes de la una de la madrugada recibió la alerta de que una mujer se encontraba amordazada en su vivienda tras haber sido víctima de un robo.

Habría habido más episodios

Pepi, la mujer que ha sufrido este fatídico suceso, es una mujer muy querida en el pueblo de Gerena donde hoy no se habla de otra cosa. Los vecinos sienten impotencia ante lo sucedido y lamentan que una vecina tan apreciada por todos sufriera un robo así de brutal.

Además, según han asegurado algunos gerenenses a Antena 3, no es la primera vez que entran a robar en la Confitería de Pepi. Por el momento efectivos de la Policía Judicial con sede en el cuartel de la Guardia Civil de La Rinconada se han hecho cargo de la investigación

