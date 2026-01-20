El alcalde de Punta Umbría, tras confirmarse la muerte de toda la familia de la pequeña Cristina en Adamuz: "Todo el pueblo la arroparemos siempre"

Punta Umbría es una localidad rota por la tragedia ferroviaria de Adamuz. El accidente de tren se ha llevado la vida de varios vecinos de esta localidad turística en verano, que el resto del año no deja de ser un pueblo que se siente golpeado por cada una de las historias que hay tras los fallecidos.

Especialmente conmovedora es la historia de Cristina, una niña de 6 años que captó la atención de todos desde los primeros minutos de la tragedia porque en el caos del accidente al ser localizada fue custodiada por la Guardia Civil al encontrarse sola y no saber dónde estaba el resto de su familia.

Cristina viajaba con su madre, su padre, su hermano y un primo. En la jornada de este lunes se ha confirmado la muerte de los cuatro miembros de la familia. José Carlos Hernández, alcalde de Punta Umbría, ha confirmado en Noticias de la Mañana de Antena 3 cómo están viviendo estos momentos.

"Muy tristes, el pueblo está muy triste. Estamos consternados porque la verdad que este desgraciado accidente nos ha golpeado muy fuerte, especialmente a esta familia y a otro chico que, desgraciadamente, estaba desaparecido y se ha confirmado ya el fallecimiento. Hay alguna esperanza, ya poca, de Rocío, que tampoco aparece y que estuve ayer con sus familiares. Nos ha golpeado muy fuerte a una población como Punta Umbría que en verano son muchos habitantes, como municipio turístico que es, pero realmente el resto del año somos 16.200 personas censadas y esto afecta a todo el pueblo".

El regidor recuerda que esta tragedia no solo afecta a su localidad sino también a Aljaraque "porque su familia tiene raíces en Punta Umbría y Aljaraque son dos poblaciones muy importantes y completamente consternados Nadie es capaz de levantar la cara con tranquilidad. El pueblo está muy triste. No sabemos cómo ha ocurrido. Es difícil encajar esto y entenderlo".

José Carlos Hernández ha asegurado que no tiene dudas de que "a esa niña, por supuesto la familia, la va arropar siempre y todo el pueblo también la arroparemos siempre porque esto nos ha tocado a todo el pueblo".

La pequeña se encuentra ahora en un hotel en Córdoba con sus abuelos maternos. Dentro de la tragedia también hay lugar para la esperanza, sobre todo tras comprobar la ola de solidaridad que el accidente ha desencadenado.

El alcalde de Punta Umbría tiene en ese sentido un reconocimiento para esos pasajeros, vecinos del pueblo, que volvían de ver el fútbol o de un congreso de farmacia y que han salvado sus vidas. "Viendo la magnitud del accidente también es importante ver que esas personas han vuelto a nacer que les han regalado otro gran tramo de vida. Dentro de esta tragedia hay que mirar las cosas positivas".