Agrede a su hija menor de edad reiteradamente en Mahón: agentes de Policía Nacional lo constataron en la vivienda

Un hombre ha sido detenido por la Policía Nacional por presuntamente agredir sexualmente a su hija menor de edad en Mahón, Menorca.

Fue el pasado domingo cuando el 091 recibió una llamada alertando sobre una posible agresión sexual de un adulto a una menor, según ha señalado la Jefatura Superior de Baleares.

Tras tener conocimiento, agentes de la Comisaría de Maó acudieron a la vivienda y constataron que el hombre había agredido a la menor. A raíz de una serie de investigaciones, la Policía comprobó que la hija llevaba sufriendo estas agresiones desde hacía un tiempo.

Según detalla 'El Confidencial', el detenido negó las acusaciones en un primer momento, aunque después confesó los hechos a sus compañeros de trabajo.

El suceso se saldó con la detención del hombre como presunto autor de un delito de agresión sexual y pasó a disposición judicial.

