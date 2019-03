Agentes de policía evitan que un perro fuera atropellado en Las Palmas de Gran Canaria

CORRETEABA ASUSTADO ENTRE LOS COCHES

El perro corría entre los carriles de la Avenida Marítima de Las Palmas de Gran Canaria, una de las arterias principales de la ciudad. Los conductores frenaban para que no fuera atropellado. Afortunadamente, no se registró ningún alcance. La Policía Nacional tuvo que intervenir y llegó a atravesar un coche policial en la vía para intentar retener al perro, que no paraba de correr. Por suerte, pudo ser atrapado con la alegría y aplausos de los conductores. La Policía local ya ha localizado a la dueña y el perro ha podido volver a casa.