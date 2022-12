la mitad no se han usado en todo el año

El Gobierno prevé aprobar un real decreto que eliminará del servicio universal de telecomunicaciones la obligación de mantener una oferta suficiente de teléfonos públicos de pago. Con esto, las más de 16.000 cabinas que existen en la actualidad comenzarán a desaparecer a partir de enero. De las cabinas que quedan en la actualidad, una gran parte ya no son rentables ya que la mitad no se usan ni una vez al mes, y las que sí lo son no cubren la rentabilidad del conjunto del servicio.