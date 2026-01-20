Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Incidencia ferroviaria

Adif limita la velocidad del AVE Madrid-Barcelona a 160 km/h en un tramo de 150 kilómetros por el estado de la vía

La reducción de la velocidad de circulación en este tramo ocurre dos días después del fatídico accidente entre un tren Iryo y un Alvia en Adamuz.

Limitaciones de velocidad establecidas por Adif

Paula Hidalgo | Ángela Clemente
Actualizado:
Publicado:

Adif reduce de manera temporal la velocidad en un tramo de la línea de alta velocidad entre Madrid y Barcelona a 160 kilómetros por hora. Es una medida que ocurre tan solo dos días después del choque entre dos trenes en Adamuz y tras los avisos de los maquinistas desde hace meses sobre "anomalías por vibraciones, oscilaciones y otras incidencias cuando el tren circula a su máxima velocidad". En concreto, la velocidad se limita a 160 km/h en 150 km de vía entre Mejorada del Campo y Alhama de Aragón, desde el punto kilométrico 34,8 hasta el 182,9.

El equipo de mantenimiento revisará durante la noche ese tramo y, si presenta condiciones óptimas, se levantará la restricción.

Los maquinistas venían avisando desde hace meses

Según ha podido conocer Antena 3 Noticias, los maquinistas venían avisando desde hace meses de "anomalías por vibraciones, oscilaciones y otras incidencias cuando el tren circula a su máxima velocidad que han provocado averías en los bogies".

Algunos maquinistas decidieron esta semana reducir la velocidad en alguno de esos tramos por iniciativa propia al notar algunas vibraciones durante la circulación, aunque no se trataba de ninguna instrucción de Adif o acuerdo entre todos los maquinistas. Ha sido tras el accidente del domingo cuando los maquinistas han trasladado a Adif la presencia de algún bache en ese tramo, por lo que la empresa pública ha decidido aplicar esa restricción de forma preventiva.

Accidente en Adamuz

El descarrilamiento de un tren Iryo y su posterior choque con un Alvia el pasado domingo ha dejado al menos 41 muertos. En las últimas horas, ha bajado el número de hospitalizados de 41 a 39, de los cuales 13 están en Unidades de Cuidados Intensivos (UCI), según ha informado el Servicio de Andaluz de Salud a la Agencia de Emergencias de Andalucía (EMA).

Renfe descartaba el fallo humano este lunes, mientras que el ministro Óscar Puente habla de rotura o alteraciones en la vía. Lo cierto es que todavía es pronto para saber si es la causa o una consecuencia de lo ocurrido. La clave ahora es conseguir recuperar algunas de las piezas que salieron despedidas en el accidente, así como conocer la información que puedan revelar las cajas negras de ambos trenes. Investigadores y expertos coinciden en que estamos ante un accidente "tremendamente extraño".

