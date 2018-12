Detenido un grupo de jóvenes tras incitar a un anciano a esnifar cocaína

Sin escrúpulo, cuatro jóvenes de Lugo han incitado a esnifar, algo que parece cocaína, a un anciano de la ciudad asegurándole que no le pasaría nada. El anciano pregunta "¿no me hará daño? padezco un poco del corazón" a lo que responden que "si padece un poco del corazón no pasa nada".

Entre risas empiezan a gritar que "la Navidad tiene que ser blanca", dando a entender que la sustancia podría ser cocaína. El vídeo fue grabado y subido a las redes sociales por los jóvenes, que sin pensarlo mucho, les ha hecho acabar detenidos a tres de ellos, mientras se sigue buscando al cuarto implicado.