Unos 50 alumnos de un colegio de Vitoria, afectados por un brote de gastroenteritis

Este miércoles, desde la ikastola Umandi de Vitoria se ha distribuido un comunicado dirigido a los padres de sus alumnos en el que se les informa sobre la detección de algunos casos de gastroenteritis. Según los primeros datos, al menos afectaría a 45 niños.

Para entonces ya eran varios los niños que habían tenido que acudir a urgencias. Los niños, poco después de comer, comenzaron a sufrir vómitos, diarreas y dolor intestinal.

Todos ellos habrían comido al parecer en el segundo turno del comedor escolar. En el punto de mira estarían las hamburguesas que se sirvieron ese día. Según el testimonio de una de las madres, su hijo le habría contado que tenían un aspecto gelatinoso, muy extraño, y que tenían un sabor muy fuerte.

Las hamburguesas del comedor, bajo sospecha tras el brote

Al día siguiente de la comida, entre los padres se comentaba que de cada clase habrían faltado entre tres o cuatro niños como consecuencia del brote.

En el comunicado, la dirección de la ikastola explica que, aunque, de momento, se desconoce el origen o las causas de los casos de gastroenteritis, se ha informado de lo sucedido a la empresa responsable del servicio de comedor, a Osakidetza y al Gobierno Vasco. Todo ello con el objetivo de que se adopten las comprobaciones y medidas necesarias. La nota concluye asegurando que cualquier nueva información que reciban sobre lo ocurrido será comunicada a las familias, agradeciendo su comprensión y colaboración.

Desde la empresa de catering niegan, en principio, que se trate de una intoxicación recordando que el mismo menú se distribuyó en diferentes centros escolares. Aunque, algunos padres comentaban que ya se estaban dando más casos en otros colegios, algo que todavía no se ha confirmado.

