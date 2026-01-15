Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
sociedad
Sucesos

País Vasco

Unos 50 alumnos de un colegio de Vitoria, afectados por un brote de gastroenteritis

Los alumnos de la ikastola Umandi comenzaron a sentir malestar poco después de la comida.

Unos 50 alumnos de un colegio de Vitoria, afectados por un brote de gastroenteritis

Unos 50 alumnos de un colegio de Vitoria, afectados por un brote de gastroenteritis

Publicidad

Gonzalo Masip | Ane Alberdi
Publicado:

Este miércoles, desde la ikastola Umandi de Vitoria se ha distribuido un comunicado dirigido a los padres de sus alumnos en el que se les informa sobre la detección de algunos casos de gastroenteritis. Según los primeros datos, al menos afectaría a 45 niños.

Para entonces ya eran varios los niños que habían tenido que acudir a urgencias. Los niños, poco después de comer, comenzaron a sufrir vómitos, diarreas y dolor intestinal.

Todos ellos habrían comido al parecer en el segundo turno del comedor escolar. En el punto de mira estarían las hamburguesas que se sirvieron ese día. Según el testimonio de una de las madres, su hijo le habría contado que tenían un aspecto gelatinoso, muy extraño, y que tenían un sabor muy fuerte.

Las hamburguesas del comedor, bajo sospecha tras el brote

Al día siguiente de la comida, entre los padres se comentaba que de cada clase habrían faltado entre tres o cuatro niños como consecuencia del brote.

En el comunicado, la dirección de la ikastola explica que, aunque, de momento, se desconoce el origen o las causas de los casos de gastroenteritis, se ha informado de lo sucedido a la empresa responsable del servicio de comedor, a Osakidetza y al Gobierno Vasco. Todo ello con el objetivo de que se adopten las comprobaciones y medidas necesarias. La nota concluye asegurando que cualquier nueva información que reciban sobre lo ocurrido será comunicada a las familias, agradeciendo su comprensión y colaboración.

Desde la empresa de catering niegan, en principio, que se trate de una intoxicación recordando que el mismo menú se distribuyó en diferentes centros escolares. Aunque, algunos padres comentaban que ya se estaban dando más casos en otros colegios, algo que todavía no se ha confirmado.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Noticias de hoy, jueves 15 de enero de 2026

Noticias de hoy, domingo 7 de diciembre de 2025

Publicidad

Sociedad

Unos 50 alumnos de un colegio de Vitoria, afectados por un brote de gastroenteritis

Unos 50 alumnos de un colegio de Vitoria, afectados por un brote de gastroenteritis

Imagen de archivo de un vehículo de la Policía Nacional.

Detenido un educador de un centro de menores de Alicante por agresión sexual

Imagen para ilustrar información de sustracción de menores

La sustracción de menores, un delito muchas veces escondido tras un conflicto familiar

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
Muerte en Sagunt

Analizan los chats de los videojuegos del menor que, presuntamente, se suicidó en Valencia

Imagen de archivo de un coche de la Policía Nacional
Valencia

Detenido un policía nacional en Valencia acusado de agredir sexualmente a una agente en prácticas

Aterrizaje de emergencia en El Prat
Amenaza de bomba

La broma de un pasajero fuerza un aterrizaje de emergencia en El Prat por aviso de bomba

Alrededor de las 11.00 horas de la mañana del jueves un avión de Turkish Airlines aterrizó de emergencia en el aeropuerto de El Prat por una amenaza de bomba.

Muere un joven de 18 años tras desplomarse el techo de su habitación en Mallorca
Colapso de un edificio

Muere un joven de 18 años tras desplomarse el techo de su habitación en Mallorca

Su hermano, de 12 años, ha sido rescatado bajo un metro de escombros y trasladado al Hospital Universitario Son Espases. Ambos estaban durmiendo en el momento del colapso.

Noticias de hoy

Noticias de hoy, jueves 15 de enero de 2026

Efemérides de hoy 15 de enero de 2026: Vertido de petróleo en Perú

Efemérides de hoy 15 de enero de 2026: ¿Qué pasó el 15 de enero?

Julio Iglesias

¿Podría Julio Iglesias ser citado ante los tribunales? Las claves de una investigación aún en fase preliminar

Publicidad