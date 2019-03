Simeone, sobre Fernando Torres: "No tengo absolutamente nada contra nadie"

EL '9' CALENTÓ ANTE EL BAYER PARA NO JUGAR NI UN MINUTO

Diego Simeone, entrenador del Atlético, ha explicado en rueda de prensa los motivos por los que Fernando Torres no jugó ante el Bayer en Champions a pesar de calentar durante largo tiempo. "Más allá de que me equivoque o no, busco lo mejor para el equipo", comentó, y alabó al Sevilla: "Está haciendo una temporada muy regular en Liga".