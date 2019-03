Santamaría: "Nadie ha tenido tan fácil evitar que se aplique la Constitución"

COMPARECE TRAS LA RESPUESTA DE PUIGDEMONT

La vicepresidenta del Gobierno, Soraya Sáenz de Santamaría, lamenta que el presidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, haya decidido no contestar el requerimiento, por lo que le avisa de que tiene hasta el jueves a las 10 de la mañana para rectificar. "No era muy difícil decir si había declarado o no la independencia", ha señalado.