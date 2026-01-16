Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Victoria Esperanza, de 6 años, un ejemplo de las 6.300 vidas que se salvan al año con los trasplantes

España vuelve a situarse en 2025 a la cabeza mundial en donación y trasplante de órganos. El pasado años se realizaron 6.335 trasplantes, lo que supone una tasa de 129 por millón de población, según el balance del Ministerio de Sanidad y la Organización Nacional de Trasplantes (ONT).

María del Álamo | Marta Cidancha
España supera por segundo año consecutivo los 6.300 trasplantes. Concretamente se han realizado 3.999 trasplantes renales, 1276 hepáticos, 556 pulmonares, 390 cardíacos, 103 pancreáticos y 11 intestinales.

Esta cantidad fue posible gracias a las 2.547 personas que donaron sus órganos tras fallecer.

Cinco nuevas líneas estratégicas

La primera línea se centra en continuar aumentando la disponibilidad de órganos de personas fallecidas, ampliando capacidad de detención de posibles donantes y mejorando diferentes fases del proceso.

Otro de los objetivos es impulsar la donación renal de vivo, para lo que se trabaja de manera estrecha con sociedades científicas y asociaciones de pacientes.

La tercera línea busca mejorar el acceso al trasplante, en términos de indicación y reducción de barreras para pacientes con dificultades por su características especiales.

La cuarta línea se centra en mejorar la mediación de los resultados del trasplante y en la innovación. Por último, la quinta, trata de reforzar los equipos de coordinación.

Los donantes por accidentes de tráfico sólo representan un 3%

El perfil del potencial donante de órganos de nuestro país se mantiene similar a los años anteriores. Los donantes fallecidos por accidentes de tráfico sólo representaron el 3% del total. La principal causa de fallecimiento de los donantes fue el accidente cerebrovascular, con un 52%. En cuanto a la edad, el 60% de los donantes superó los 60 años, seguido de los 70.

