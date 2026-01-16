Una vacuna que previene el cáncer de colon, todo lo que se sabe de Nous-209

Cáncer. Pocas palabras provocan tanto miedo con solo entonarlas, de ahí que cualquier avance esperanzador se convierta en una bandera que todos queremos ondear.

Este viernes se presentan los resultados de lo que podría ser una revolución en la lucha contra el cáncer. Una vacuna preventiva. Todavía hablamos de un estudio, aún es pronto para hacer sonar las campanas, pero los resultados son prometedores.

Empecemos por ponerle nombre. La vacuna Nous-209 está indicada para prevenir el cáncer de colon antes de que aparezca. Eso sí, es importante destacar que el estudio se ha centrado en la población que sufre síndrome de Lynch y que por esta condición aumenta el riesgo de llegar a padecer varios tipos de cáncer como el de estómago, colon o endometrio.

El síndrome de Lynch se transmite de padre o madre a los hijos y los pacientes no solo tienen más riesgo de padecer esos tipos de cánceres sino que los tumores también pueden aparecer a edades más tempranas.

En los estudios se analizaron a 45 personas que teniendo Síndrome de Lynch todavía no habían desarrollado cáncer de colon, pero sí presentaban pólipos. La vacuna Nous-209 transporta 209 antígenos que suelen estar presentes en los tumores y por eso el sistema inmune sería capaz de reconocer las células cancerosas. Los resultados evidenciaron una importante respuesta inmunitaria a través de linfocitos T.

Pasado el año de la administración de la vacuna lo que se observó es que los pólipos habían disminuido.

La vía de investigación resulta entonces esperanzadora aunque todavía queda mucho estudio por delante. Además, habría que testar si se podría aplicar a otros grupos de población.

La vacuna ha sido desarrollada por la farmacéutica Nouscom, en Suiza, que ya se ha puesto con las nuevas líneas de investigación y con probar la efectividad completa de la misma.

No es la primera vacuna que se estudia contra el cáncer. La vacuna experimental ELI-002 2P mostró eficacia contra el cáncer de páncreas y el cáncer colorrectal con mutación del gen KRAS común en estas patologías.

