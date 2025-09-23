Preservativos gratuitos para jóvenes: La ministra Mónica García anuncia que llegarán antes de 2026

El Ministerio de Sanidad prevé implementar antes de que finalice el año la distribución gratuita de preservativos para jóvenes entre 14 y 22 años, según anunció la ministra Mónica García durante un Desayuno Socio-Sanitario organizado por Europa Press.

García también reveló que su departamento está finalizando un informe sobre el cumplimiento de la ley del aborto para identificar las carencias en su aplicación. Señaló que en Madrid, de 162.000 interrupciones voluntarias del embarazo realizadas en la última década, solo 177 tuvieron lugar en hospitales públicos.

Defender lo conquistado

La ministra hizo hincapié en la importancia de defender este derecho conquistado por las mujeres, especialmente en vísperas del Día Internacional del Aborto Seguro y cuando se cumplen 40 años de la primera ley que reconoció este derecho en España.

Mónica García insistió en la necesidad de garantizar que las interrupciones del embarazo se realicen en el Sistema Nacional de Salud, un espacio que debe generar confianza y ofrecer calidad en sus prestaciones. Asimismo, destacó la importancia de enseñar a los jóvenes una visión positiva, segura y saludable de la sexualidad.

