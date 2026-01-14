Una nueva variedad de berenjena española, eficaz contra el cáncer de colon

Un equipo científico integrado por investigadores de la Universidad de Granada y el Instituto de Investigación Biosanitaria encuentra extractos naturales en semillas de una berenjena obtenida por cruce de otras especies, denominada S0506, con una notable capacidad para frenar el crecimiento de células de cáncer de colon.

La investigación revela que estos compuestos ricos en flavonoides y polifenoles inhiben la proliferación tumoral e incluso actúan sobre las células madre cancerígenas, con un perfil de toxicidad bajo para las células sanas. Los prometedores resultados, obtenidos en cultivos celulares y en animales, abren una nueva vía para el desarrollo de futuras terapias complementarias para el tratamiento de estos tumores.

Mecanismo de acción prometedor

Los responsables del estudio que se ha centrado en un extracto obtenido de semillas maduras y desengrasadas de la variedad de berenjena S0506 han podido identificar mediante técnicas analíticas avanzadas, una concentración significativa de moléculas bioactivas como el kaempferol, la quercetina o la protodiosina.

La exposición de líneas celulares de cáncer colorrectal a este compuesto demuestra, incluso a concentraciones muy bajas, su potente efecto para inhibir la reproducción celular, especialmente de células cancerosas.

Los estudios de laboratorio han permitido descifrar parte del modo en que actúan estos extractos localizados en la berenjena S0506. Su eficacia se basa en la activación de rutas que conducen a la apoptosis o muerte celular programada y a la autofagia o proceso de muerte celular, así como a la alteración del citoesqueleto de las células tumorales.

Un aspecto crucial del hallazgo es que los extractos también afectan a las células madre tumorales consideradas responsables de la resistencia a los fármacos y de las recaídas. Además, los ensayos muestran un efecto tóxico nulo o muy reducido sobre las células normales.

Resultados positivos en modelos animales

La investigación ha avanzado a una fase preclínica, utilizando animales con tumores inducidos. El tratamiento con los extractos de semilla de berenjena ha logrado reducir de forma muy significativa el volumen de los tumores. Además, en otros modelos experimentales se ha observado una notable disminución de la angiogénesis, el proceso de formación de nuevos vasos sanguíneos que los tumores necesitan para crecer y alimentarse. Este efecto antiangiogénico refuerza el potencial terapéutico del compuesto.

El cáncer de colon es una de las enfermedades más frecuentes a nivel mundial por lo que la búsqueda de nuevas alternativas terapéuticas sigue siendo una prioridad en la investigación biosanitaria. Este proyecto se enmarca en un convenio de colaboración público-privada entre la Universidad de Granada y la Fundación Cellbitec para promover vegetales innovadores y saludables.

