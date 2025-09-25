Las muertes por cáncer se dispararán un 75% en 2050 y morirán 18 millones de personas, según 'The Lancet'

Pese a los avances médicos y los que se producen en los tratamientos, el cáncer sigue creciendo a un ritmo alarmante. Entre 1990 y 2023, los casos diagnosticados se disparado hasta alcanzar los 18,5 millones, mientras que las muertes aumentaron un 74% hasta los 10,4 millones. Ahora, un nuevo estudio de los Colaboradores del Cáncer del Estudio de la Carga Mundial de Enfermedades, que se ha publicado en la revista 'The Lancet', advierte de que en 2050 las muertes por cáncer se habrán incrementado casi un 75% respecto a este año.

Los investigadores calculan que para 2050 se registrarán 30,5 millones de nuevos casos y 18,6 millones de muertes por cáncer. La mayor parte de este incremento se concentrará en países de ingresos bajos y medios, donde se producirán más de la mitad de los nuevos diagnósticos y hasta dos tercios de las muertes.

El informe ha señalado que el 43% de las muertes por cáncer registradas en 2023, que fueron 4,3 millones, estuvieron relacionadas con factores modificables como el tabaco, una dieta poco saludable, el alcohol, la contaminación o los niveles altos de azúcar en sangre. En los hombres, casi la mitad de las muertes estuvieron asociadas a hábitos evitables, mientras que en las mujeres la proporción fue del 36%. Aunque el tabaco se sigue manteniendo como el principal factor de riesgo global.

Aunque las tasas de mortalidad que se encuentran estandarizadas por edad han caído un 24% a nivel mundial desde 1990, esta mejora se concentra en los países más ricos. En los que los ingresos bajos y medio-bajos, la incidencia de cáncer aumentó hasta un 29%, lo que refleja la desigualdad que existe en la prevención, diagnóstico temprano y acceso a tratamientos.

En el caso de España, la tasa de incidencia estandarizada por edad aumentó un 4,4% entre 1990 y 2023, mientras que las muertes descendieron un 27,9%.

El cáncer de mama fue el más diagnosticado en 2023 en todo el mundo para ambos sexos, mientras que el de pulmón, bronquios y de tráquea las principales causas de muerte.

¿Qué opinan los expertos?

"El cáncer sigue siendo un importante contribuyente a la carga de morbilidad a nivel mundial y nuestro estudio destaca cómo se prevé que crezca sustancialmente en las próximas décadas, con un crecimiento desproporcionado en países con recursos limitados", ha declarado la principal autora del estudio, Lisa Force, del Instituto de Métricas y Evaluación de la Salud (IHME) de la Universidad de Washington.

Los expertos advierten de que el aumento del cáncer en países con menos recursos es un "desastre inminente". Reclaman más financiación para la prevención y el control, acceso universal a diagnósticos tempranos y tratamientos, y políticas de salud pública que incluyan la lucha contra factores de riesgo como el tabaco y la obesidad.

Además, Lisa Force ha querido denunciar que "a pesar de la clara necesidad de acción, las políticas de control del cáncer y su implementación siguen siendo poco prioritarias en la salud mundial, y no hay fondos suficientes para abordar este desafío en muchos entornos" y que "garantizar resultados equitativos del cáncer a nivel mundial requerirá mayores esfuerzos para reducir las disparidades en la prestación de servicios de salud, como el acceso a un diagnóstico preciso y oportuno, y un tratamiento de calidad y atención de apoyo".

