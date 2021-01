Martínez Nieto, médico, una semana después de ponerse la vacuna contra el coronavirurs: "No he tenido ninguna molestia"

A la espera de una nueva remesa de vacunas de Pfizer, que debe llegar la semana que viene, algunas comunidades como Galicia, Canarias y Andalucía han continuado este sábado con la vacunación en residencias para mayores.

También en Euskadi se reinició el proceso de vacunación este miércoles, después de un inesperado parón de dos días debido a un problema logístico en la planta de Pfizer de Bélgica, que retrasó una jornada el abastecimiento a ocho países europeos, incluido España.

Mientras, algunas personas nos han querido contar cómo se encuentran días después de haberse vacunado. El doctor Martínez Nieto fue uno de los primeros médicos en ponerse la vacuna en Andalucía. Éste recomienda ponerse la vacuna y señala: "Viene una tercera ola y puede ser que se tenga que hacer otra vacunación distinta a la de ahora".

Asimismo, asegura que no tiene ningún efecto secundario, “estoy completamente normal, hago mi vida normal y no he tenido ni la más mínima molestia. Estoy esperando la segunda dosis”.

También, David Hermoso, nieto de Araceli, la primera mujer vacunada en España, asegura que su abuela se encuentra muy bien y, después de una semana desde que se vacunó, no ha tenido ningún efecto secundario. "Está intentando volver a la normalidad y dejar atrás las emociones que le ha traído la fama después de haber sido la primera en vacunarse”, apunta.

Por último, también hemos conocido cómo se encuentra Antonio Yañez, primer médico en vacunarse en Granada, el cual manifiesta que está "perfectamente".

La OMS aprueba la vacuna de Pfizer para su uso de emergencia

Por su parte, la OMS ha validado la vacuna Comirnaty COVID-19, producida por Pfizer, de cara al uso de emergencia. Con ello, se ha convertido en la primera vacuna en recibir esta homologación desde que comenzó la pandemia de coronavirus.