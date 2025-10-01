La Junta de Andalucía reconoce graves retrasos en el programa de detección precoz de cáncer de mama

Errores en el cribado de cáncer de mama en Andalucía han provocado que varias pacientes denuncien retrasos de hasta dos años en el diagnóstico de la enfermedad. La Junta de Andalucía ha reconocido el grave fallo y ha puesto en marcha un circuito preferente de atención para las afectadas. Estos retrasos han provocado que la enfermedad avanzara en algunas de las mujeres afectadas.

La Consejería de Salud ha señalado que "lamentamos profundamente los casos concretos y nos ponemos a disposición de estas mujeres para aclarar cualquier extremo. Es importante explicar que no se trata de un error informático, sino de una limitación detectada en el circuito que ha afectado a la accesibilidad de manera puntual. Hacemos pues un llamamiento a la calma de las mujeres que participan en el programa", detalla la Cadena Ser.

Moreno descarta cesar a la consejera de Salud

En medio de la polémica, el presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha descartado cesar a la consejera de Salud, Rocío Hernández, por los retrasos que se conocen hasta el momento en las diagnósticas. Le ha pedido "afanarse en localizar los errores". "La Consejería no está para cambios y sí para trabajar con más ahínco y determinación", ha resaltado Moreno, que ha pedido "disculpas" y ha lamentado "profundamente" lo ocurrido.

Moreno reconoce que la Consejería "no sabe" el número de casos de mujeres que se han podido ver afectadas por los retrasos. Pide a la Asociación Amama, a través de la que se han dado a conocer los casos, que "nos ayude" a "localizar a las afectadas".

"No tengo conocimiento" de "atasco" alguno en el Servicio Andaluz de Salud (SAS)

De la misma manera, ha resaltado no tener conocimiento de "atasco" alguno en el SAS en cuanto al cribado del cáncer de mama. Reitera que la Consejería está "revisando uno a uno" los mecanismos del protocolo del cribado para evitar que se vuelvan a producir estos retrasos y para incluir a las mujeres que se hayan podido ver afectadas en un "circuito preferente" anunciado esta misma mañana por la consejera de Salud. El presidente de la Junta ha pedido a las mujeres que sigan confiando en el cribado de cáncer de mama porque "salva vidas".

Reunión urgente con asociaciones y revisión de protocolos

El Gobierno andaluz ha solicitado una reunión urgente con asociaciones de pacientes y colectivos sanitarios para abordar de forma inmediata el alcance del problema. "No sabemos aún cuántas mujeres están afectadas. Podrían ser 15, 20 o más. Lo sabremos cuanto antes", ha afirmado Moreno, quien también ha pedido colaboración para revisar los mecanismos de control del sistema.

Más de medio millón de pruebas anuales y 1.800 casos detectados

Actualmente, en Andalucía se realizan alrededor de 500.000 mamografías anuales dentro del programa de cribado poblacional, lo que ha permitido detectar más de 1.800 casos de cáncer de mama hasta el mes de agosto de este año. "Este esfuerzo ha salvado vidas. Les pido a las mujeres que sigan confiando en las cartas de citación", insistió el presidente andaluz.

El presidente también ha destacado que, a pesar del fallo detectado, el sistema de cribado "funciona en términos generales", aunque reconoce que hay aspectos del protocolo que deben mejorarse de forma urgente. "Hay mujeres que no acuden a las revisiones preventivas pese a estar citadas. Necesitamos su implicación, pero también debemos garantizar que los procesos internos sean seguros y eficaces", subrayó.

La Junta ha iniciado una revisión integral del protocolo con el objetivo de corregir los fallos detectados y evitar que se repitan en el futuro. Moreno ha reiterado su compromiso con la sanidad pública y ha asegurado que se actuará con la máxima transparencia.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com