La Guardia Civil investiga una red de clínicas tras inyecciones ilegales de ácido hialurónico en los labios

La Guardia Civil investiga a varias clínicas estéticas en distintas ciudades españolas por la presunta aplicación ilegal de ácido hialurónico en tratamientos de aumento de labios. La operación se centra en centros ubicados en zonas de alto poder adquisitivo de Madrid, Marbella y Pamplona, donde, según los investigadores, se habrían realizado decenas de intervenciones sin las garantías sanitarias exigidas por la normativa vigente.

Compras en webs asiáticas y reutilización del producto

De acuerdo con la investigación, el ácido hialurónico utilizado era adquirido a través de páginas web chinas, sin control sanitario ni trazabilidad. Una vez recibido, el producto se abría y se reutilizaba en distintos pacientes, sin conservarse en frío y sin cumplir los protocolos de seguridad. Todo el material se almacenaba en un espacio interno conocido por el personal como "el carro prohibido", donde se guardaban viales abiertos y utensilios empleados en múltiples tratamientos.

Las clínicas promocionaban una técnica de aumento de labios "sin agujas", que consistía en introducir el ácido por presión de aire. Los agentes sostienen que este método carece de aval médico y supone un riesgo añadido para la salud.

Labios hinchados y secuelas visibles

Las víctimas presentaban inflamaciones severas, bultos, hematomas y deformaciones tras someterse a los procedimientos. Algunas pacientes denunciaron estos efectos adversos, lo que permitió iniciar las pesquisas. En uno de los centros investigados, situado en Pamplona, se habrían practicado más de 150 intervenciones de este tipo.

Según las diligencias, al menos cuatro mujeres están siendo investigadas por realizar estos tratamientos sin la titulación médica necesaria. Dos de ellas trabajaban en la clínica pamplonesa y deberán declarar ante la jueza en los próximos días.

La investigación apunta además a la existencia de una red de formación paralela. Detrás del entramado estaría una influencer, detenida el pasado mes de diciembre en Málaga, que presuntamente impartía cursos para enseñar esta técnica ilegal de aumento de labios a otras personas sin cualificación sanitaria.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.