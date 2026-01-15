Galicia vuelve a batir su récord de trasplantes de órganos en 2025: “Se salva más de una vida al día”

Galicia cerró 2025 con un nuevo récord histórico en trasplantes y donación de órganos, consolidándose como una de las comunidades más activas y solidarias del Estado en este ámbito.

Los datos gallegos fueron presentados este miércoles en Santiago de Compostela por el conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño, acompañado por la directora de la Axencia Galega de Doazón de Órganos e Sangue (ADOS), Marisa López, y la coordinadora autonómica de trasplantes, Encarnación Bouzas.

Antes de la rueda de prensa, los responsables sanitarios subrayaron el significado humano de unas cifras que, más allá de los récords, se traducen en oportunidades de vida. “Gracias a la generosidad de los gallegos y a la profesionalidad de los equipos de nuestros hospitales conseguimos realizar más de un trasplante diario, lo que se traduce en más de una vida salvada por día”, destacó Gómez Caamaño.

Del total de trasplantes realizados en 2025, 229 fueron renales, la mayoría de ellos, de los cuales 22 procedieron de donantes vivos. A ellos se suman 116 trasplantes de hígado, 51 de pulmón, 26 de corazón y 7 de páncreas, uno de los procedimientos más complejos desde el punto de vista clínico.

En conjunto, estas intervenciones beneficiaron a 420 pacientes, ya que en algunos casos se realizaron trasplantes multiorgánicos. Entre los hitos del año, el conselleiro puso el foco en el notable aumento de los trasplantes pancreáticos, que crecieron un 75 %, al pasar de cuatro en 2024 a siete en 2025. También destacó la subida del 10 % en los trasplantes renales, que alcanzaron la cifra más alta desde que el programa gallego se inició en 1981.

Más allá de los órganos, la actividad en donación de tejidos también avanzó de forma significativa, con 211 donantes de córneas, 64 de hueso y 36 de segmentos vasculares, reforzando el impacto del sistema de donación sobre un mayor número de pacientes.

Uno de los factores determinantes del crecimiento registrado en Galicia fue la consolidación de la donación en asistolia, un programa que se puso en marcha en 2012 y que en 2025 marcó un punto de inflexión. Por primera vez, las donaciones procedentes de personas fallecidas por criterios circulatorios y respiratorios tras la limitación del tratamiento de soporte vital superaron a las donaciones en muerte encefálica.

En cuanto a las causas de fallecimiento de los donantes, los accidentes cerebrovasculares fueron la principal, con un 53 % de los casos, seguidos de los traumatismos craneoencefálicos no relacionados con el tráfico (11 %). Los accidentes de tráfico representaron solo el 1 %. La edad media de los donantes fue de 62 años: el 60 % tenía más de 60 años, se registraron donantes de hasta 85 años y también tres menores, lo que refleja la amplitud del perfil de donación.

Ocho de cada diez familias gallegas ya dicen sí a donar

Estos resultados sitúan a Galicia en una posición destacada a nivel estatal, en un momento en el que la Organización Nacional de Trasplantes (ONT) dará a conocer esta semana las cifras oficiales del conjunto de España. Tradicionalmente, el sistema español ha sido líder mundial en donación y trasplantes, y Galicia se ha mantenido de forma constante entre las comunidades con mejores indicadores, tanto en tasa de donantes como en eficiencia del sistema.

En 2025, la tasa gallega alcanzó los 52,8 donantes por millón de habitantes, por encima de las recomendaciones internacionales y en niveles que, en años anteriores, han situado a la comunidad por encima de la media nacional. “Estos datos confirman que Galicia no solo sigue la estela del modelo español, sino que contribuye de forma decisiva a su liderazgo”, señaló Gómez Caamaño, a la espera de conocer el balance estatal definitivo.

La fortaleza del sistema se apoya también en la red interautonómica de trasplantes. Durante 2025, 99 pacientes gallegos recibieron órganos procedentes de otras comunidades, mientras que 66 donantes gallegos permitieron trasplantes fuera de Galicia, un intercambio que evidencia la coordinación y solidaridad del sistema nacional.

Otro de los indicadores más relevantes del balance es el descenso sostenido de las negativas familiares, que en 2025 se situaron por debajo del 20 %. “Es un orgullo como gallego que cada vez más familias, ocho de cada diez, digan sí a la donación”, afirmó el conselleiro.

