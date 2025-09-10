Fibra y proteína vegetal, claves para las mujeres que dan el pecho a sus bebés

Ya conocíamos los múltiples beneficios de la dieta mediterránea. Ahora dos estudios avalan que una alimentación rica en proteínas vegetales, fibra y grasas saludables es muy adecuada para mujeres embarazadas y en periodo de lactancia materna. Es una de las principales conclusiones de dos investigaciones coordinadas por el Instituto de Agroquímica y Tecnología de Alimentos, del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, y el Instituto de Investigación en Nutrición y Seguridad Alimentaria de la Universitat de Barcelona. Ambos trabajos han sido publicados en la revista eBiomedicine. Describen cómo este tipo de alimentación influye directamente en la inmunidad materna, mejora el metabolismo de las grasas, favorece la recuperación fisiológica tras el parto y modula la composición de la microbiota intestinal y su papel en la protección del recién nacido frente a infecciones.

Los estudios

Se comparó el efecto de dos dietas distintas consumidas por las madres durante la gestación y la lactancia. La, similar a la dieta mediterránea, se caracterizaba por un alto contenido en fibra como la inulina. Se trata de una fibra vegetal presente en alimentos como el ajo, la alcachofa o el puerro. Tiene predominio de proteínas de origen vegetal y enriquecida con aceite de pescado. Larepresentaba un patrón nutricional similar al de la dieta occidental, con mayor contenido en proteínas y grasas de origen animal.

Tras el análisis de muestras biológicas para evaluar el impacto de cada dieta, los resultados mostraron que la primera tenía efectos beneficiosos sobre el metabolismo lipídico (procesos del cuerpo para utilizar las grasas), la composición de la microbiota (el conjunto de microorganismos que habita en el intestino), y la respuesta inmunitaria durante el embarazo y la lactancia. "Mantener este patrón dietético durante la lactancia, además, parece revertir de forma eficaz los cambios fisiológicos asociados al embarazo, favoreciendo la respuesta inmunitaria y previniendo la acumulación de grasa", nos explica Francisco J. Pérez-Cano, autor del artículo y director del INSA-UB.

Sistema inmunitario reforzado

El segundo trabajo se centró en el impacto de este patrón alimentario sobre el. Destaca el efecto de la dieta materna en la reducción de la incidencia y la gravedad de las infecciones durante los, gracias, entre otros, a su influencia en la microbiota intestinal. Los resultados señalan que estas dietas modulan los componentes defensivos de la leche materna, como la inmunoglobulina A (IgA), y favorecen el desarrollo de la microbiota neonatal, que ayuda a reforzar las defensas del recién nacido frente a posibles infecciones. "La dieta condiciona la calidad inmunológica de la leche materna y modifica la composición del microbioma, lo que tiene un papel clave en su protección frente a patógenos", nos afirma, investigadora del IATA-CSIC y autora de los dos trabajos.

"Comprender cómo influye la dieta materna en la fisiología tanto de la madre como del bebé es fundamental, ya que sus efectos impactan en la salud a corto y largo plazo de ambos", argumenta la profesora María José Rodríguez Lagunas, investigadora del Departamento de Bioquímica y Fisiología de la Universidad de Barcelona y autora de ambos trabajos. "Sin embargo, existe una notable falta de investigaciones que analicen en profundidad los mecanismos implicados, especialmente aquellos que podrían favorecer la recuperación fisiológica de la madre tras el parto", nos añade.

Comer bien en el embarazo

Unaequilibrada, junto con unde vida saludable ydiarios adecuados, es fundamental para mantener un buen estado de salud durante el embarazo. Por ello, establecer pautas nutricionales en esta etapa, así como durante la lactancia y las primeras semanas de vida del bebé resulta clave para el bienestar tanto de la madre como de los recién nacidos.

"Existen muchas incógnitas sobre los mecanismos por los que la dieta materna influye en la salud madre-hijo, especialmente en lo referente a la recuperación postparto. Comprenderlos nos permitirá establecer guías nutricionales más precisas y mejorar las recomendaciones basándonos en evidencia científica", concluye el equipo de trabajo.

