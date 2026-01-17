Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Salud

Sanidad

¿Cuánto nos costarían los servicios médicos que usamos si no tuviéramos Seguridad Social?

Ir al médico, entrar en urgencias o pasar una noche ingresado en un hospital no tiene un precio visible para los ciudadanos en España. Sin embargo, cada consulta, prueba o intervención tiene un coste real que asume la sanidad pública. Una lista publicada por Sanidad pone cifras a esa atención “gratuita” y revela cuánto nos costaría realmente ponernos enfermos si tuviéramos que pagarlo de nuestro bolsillo.

¿Cuánto nos costarían los servicios médicos que usamos si no tuviéramos Seguridad Social?

¿Cuánto nos costarían los servicios médicos que usamos si no tuviéramos Seguridad Social? | Antena 3 Noticias

Publicidad

Gema Gago
Publicado:

¿Se imaginan pagar cada vez que entran a urgencias? ¿O que, tras una consulta médica, el profesional les pasara la tarjeta para cobrarles? En España estas escenas no forman parte de la rutina, y si pensáramos en ello servirían para poner en contexto el valor real de la sanidad pública, uno de los servicios más apreciados por la ciudadanía, pero también uno de los que más presión y críticas soporta.

¿Cuánto costaría ponerse enfermo?

La percepción cambia cuando se pone precio a la atención sanitaria. El Ministerio de Sanidad ha publicado una lista orientativa sobre cuánto costaría asumir de nuestro bolsillo algunos de los servicios médicos más habituales. Y las cifras no dejan indiferente a nadie. Una simple consulta en el ambulatorio superaría los 200 euros. Por el mero hecho de ser atendidos en urgencias, aunque no se realice ninguna prueba compleja, la factura ascendería a 174 euros. Si la situación obliga a un ingreso hospitalario, el coste se dispara: casi 1.000 euros por noche, concretamente 986 euros.

En asistencias más complejas, la factura se multiplica rápidamente. Un parto tiene un coste cercano a los 3.000 euros, unos 2.991 euros. Si el nacimiento se realiza mediante cesárea, el precio aumenta hasta los 4.221 euros. Y en caso de complicaciones graves, el coste total podría incluso superar los 20.000 euros.

Las enfermedades comunes tampoco son baratas para el sistema. Una neumonía con hospitalización puede costar entre 3.000 y 12.000 euros, dependiendo de su gravedad. Incluso una gripe con ingreso supera los 3.400 euros. Una apendicitis ronda los 3.854 euros, mientras que pruebas habituales como una ecografía cuestan unos 82 euros y una resonancia magnética cerca de 500.

Un accidente cotidiano también puede generar una factura elevada. Una fractura en la pierna puede llegar a costar hasta 10.000 euros y, si es necesario un traslado en ambulancia, habría que sumar unos 800 euros más. En el caso de personas con enfermedades crónicas, el gasto anual en atención sanitaria puede superar los 4.000 euros.

Para concienciar

Ante estas cifras, algunas comunidades autónomas han comenzado a enviar a los pacientes una factura informativa para concienciar a la población. No es un cobro, sino una herramienta de concienciación que muestra cuánto habría costado realmente el tratamiento recibido. El objetivo es recordar que, aunque no paguemos directamente, la sanidad pública cuesta miles de millones de euros al año. Una factura que no siempre se nota. No llega al buzón ni aparece en la cuenta bancaria. Pero está ahí, sosteniendo un sistema que solo se valora del todo cuando, algún día, lo necesitamos.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias Fin de Semana' en Atresplayer.

Publicidad

Salud

¿Cuánto nos costarían los servicios médicos que usamos si no tuviéramos Seguridad Social?

¿Cuánto nos costarían los servicios médicos que usamos si no tuviéramos Seguridad Social?

Paracetamol genérico

La ciencia desmiente a Trump: Tomar paracetamol durante el embarazo no aumenta el riesgo de autismo en el bebé

Imagen de archivo de un sanitario haciendo una prueba de glucosa en sangre

La IA ya predice la diabetes: "Detectarla antes es clave para evitar daños irreversibles"

La pequeña Victoria Esperanza, un ejemplo de las vidas salvadas con las donaciones
Donaciones

Victoria Esperanza, de 6 años, un ejemplo de las 6.300 vidas que se salvan al año con los trasplantes

Foto de archivo de la administración de una vacuna
Vacuna cáncer

Una vacuna que previene el cáncer de colon, todo lo que se sabe de Nous-209

Operación de trasplante
Trasplantes

Galicia vuelve a batir su récord de trasplantes de órganos en 2025: “Se salva más de una vida al día”

El Servizo Galego de Saúde realizó a lo largo del pasado año 429 trasplantes de órganos, cinco más que en 2024, gracias a la generosidad de 143 donantes, unas cifras que sitúan a la comunidad en niveles de excelencia.

El padre sostiene su pequeño hijo
Fertilidad masculina

La fertilidad masculina sigue en caída libre desde los años 70: "Un 22% de la población masculina en España va al urólogo"

El consumo de ultraprocesados, el estilo de vida y los contaminantes ambientales se encuentran entre las causas que perjudican a la fertilidad masculina.

origen genético frente a los efectos tóxicos de los medicamentos

Cada día se producen unos 17.000 fallos en la medicación que se les da a los pacientes ingresados en España

Berenjena eficaz contra el cáncer de colon

Una nueva variedad de berenjena española, eficaz contra el cáncer de colon

Labios

La Guardia Civil investiga una red de clínicas tras inyecciones ilegales de ácido hialurónico en los labios

Publicidad