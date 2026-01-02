Una IA consigue detectar tumores mortales que los médicos pasaban por alto

China está trabajando en una nueva herramienta basada en la inteligencia artificial y que, al parecer, está arrojando resultados prometedores. Los investigadores descubrieron que la IA fue capaz de detectar un cáncer de páncreas en un paciente que acudió a realizarse una tomografía computarizada de rutina, antes de que el paciente presentara ningún síntoma.

El cáncer de páncreas es uno de los tipos de cáncer más mortales, con una tasa de supervivencia a cinco años menor de un 10%, en parte debido a la dificultad de detectarlo con anticipación. Generalmente, los síntomas no aparecen hasta que el cáncer está muy avanzado.

Además, las pruebas necesarias para confirmar su presencia implican altas dosis de radiación, como las tomografías computarizadas con contraste, por lo que los expertos desaconsejan someterse a pruebas de detección generalizadas. Sin embargo, las alternativas con menor radiación, como las tomografías computarizadas sin contraste, en las que no se inyecta este químico en el torrente sanguíneo del paciente, dan como resultado imágenes con menor definición, lo que dificulta la labor de los radiólogos a la hora de identificar anomalías.

La revolución de la IA

Pero ahora China habría encontrado una forma de cambiar todo esto. La herramienta del hospital de Ningbo, desarrollada por investigadores afiliados al gigante tecnológico chino Alibaba, ha sido entrenada para detectar cáncer de páncreas en tomografías computarizadas sin contraste. La herramienta, conocida como PANDA por sus siglas (detección de cáncer de páncreas con inteligencia artificial, en español) comenzó a utilizarse como parte de un ensayo clínico en noviembre de 2024.

Desde entonces, la IA ha analizado más de 180.000 tomografías computarizadas abdominales o torácicas, lo que ha ayudado a los médicos a detectar aproximadamente dos docenas de casos de cáncer de páncreas, 14 de las cuales se encontraban en fase inicial, según el hospital de Ningbo. La herramienta detectó 20 casos de adenocarcinoma intraductal. el tipo de cáncer de páncreas más común y mortal.

Todos los pacientes habían acudido al hospital con síntomas como hinchazón o náuseas y no habían consultado a un especialista en páncreas inicialmente. Varias de sus tomografías no habían generado ningún tipo de alarma hasta que pasaron por el algoritmo. No obstante, esta herramienta aún no se puede comparar con un especialista en páncreas, ya que, desde su lanzamiento, el modelo ha emitido alertas para unas 1400 exploraciones, pero solo unas 300 requirieron seguimiento. Además, la IA a veces destaca casos de pancreatitis y no se puede determinar si el tumor se originó en el páncreas o se propagó desde otro órgano.

