Cirugías Low-cost: 7 de cada 10 cirujanos han atendido en hospitales públicos a víctimas del turismo estético

El turismo estético 'low cost' tiene cada vez un mayor impacto y crecimiento en la sociedad. En un principio, consiste en operaciones estéticas rápidas fáciles y baratas, aunque algunas de ellas conllevan peligros, intervenciones que pueden acabar en un resultado inesperado y suele disparar las urgencias en los hospitales.

Muchos clientes suelen ser captados con ofertas de packs completos publicitarios a precios muy reducidos. Además, tanto el avión, como las noches en el hotel, la intervención..., todo ello está incluido, incluso a veces por la mitad de lo que suele costar en España, aunque los promotores no avisan de los peligros.

De hecho, 7 de cada 10 cirujanos han atendido en la sanidad pública destrozos de estas operaciones en España.

"En la parte del abdomen, se me quedó un bulto", manifiesta Priscilla, una de las víctimas de estos incidentes. "Yo no sé qué tipo de prótesis me han puesto", indica. Tras sufrir algunos problemas, deberá operarse de nuevo en España.

La mayoría de cirugías low cost se complican

Además, Jordi Mir, Presidente de la Sociedad Catalana de Cirugía Plástica, ha declarado en Antena 3 Noticias que "el 70% hemos atendido urgencias de las cuales la mitad han requerido ingresos". "El 56% de cirugías estéticas low-cost se complican", asegura.

Los dos principales países en los que se llevan a cabo estas operaciones son tanto Turquía como Colombia y algunas de las operaciones más complicadas son la abdominoplastia, la liposucción y el aumento de glúteos.

Asimismo, Javier Mestre, cirujano plástico, ha explicado en Espejo Público que "el tema económico puede ser el más importante, pero existen otros como saltarse la lista de espera, acudir a especialistas que son maestros en una determinada técnica y hay otro caso que es recibir tratamientos que no son legales en España".

El doctor ha explicado que ha trabajado en la Seguridad Social y que "cuando teníamos un caso de estos en el hospital el servicio se hacía cargo de la urgencia médica, es decir, si viene una paciente con las prótesis infectadas o expuestas se retiraban las prótesis y se le daba tratamiento antibiótico. En ningún caso se hacía la corrección"

Además de suponer un enorme riesgo para los pacientes que deciden operarse, también sobrecarga la capacidad de la sanidad pública.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.