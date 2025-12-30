Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Salud

Turismo Estético

Cirugías Low-cost: 7 de cada 10 cirujanos han atendido en hospitales públicos a víctimas del turismo estético

El turismo estético de bajo coste crece sin control y ya está provocando un aumento de complicaciones médicas y urgencias en los hospitales públicos.

Imagen de archivo de una cirugía

Cirugías Low-cost: 7 de cada 10 cirujanos han atendido en hospitales públicos a víctimas del turismo estético | Pixabay

Publicidad

Alejandro Lorente
Publicado:

El turismo estético 'low cost' tiene cada vez un mayor impacto y crecimiento en la sociedad. En un principio, consiste en operaciones estéticas rápidas fáciles y baratas, aunque algunas de ellas conllevan peligros, intervenciones que pueden acabar en un resultado inesperado y suele disparar las urgencias en los hospitales.

Muchos clientes suelen ser captados con ofertas de packs completos publicitarios a precios muy reducidos. Además, tanto el avión, como las noches en el hotel, la intervención..., todo ello está incluido, incluso a veces por la mitad de lo que suele costar en España, aunque los promotores no avisan de los peligros.

De hecho, 7 de cada 10 cirujanos han atendido en la sanidad pública destrozos de estas operaciones en España.

"En la parte del abdomen, se me quedó un bulto", manifiesta Priscilla, una de las víctimas de estos incidentes. "Yo no sé qué tipo de prótesis me han puesto", indica. Tras sufrir algunos problemas, deberá operarse de nuevo en España.

La mayoría de cirugías low cost se complican

Además, Jordi Mir, Presidente de la Sociedad Catalana de Cirugía Plástica, ha declarado en Antena 3 Noticias que "el 70% hemos atendido urgencias de las cuales la mitad han requerido ingresos". "El 56% de cirugías estéticas low-cost se complican", asegura.

Los dos principales países en los que se llevan a cabo estas operaciones son tanto Turquía como Colombia y algunas de las operaciones más complicadas son la abdominoplastia, la liposucción y el aumento de glúteos.

Asimismo, Javier Mestre, cirujano plástico, ha explicado en Espejo Público que "el tema económico puede ser el más importante, pero existen otros como saltarse la lista de espera, acudir a especialistas que son maestros en una determinada técnica y hay otro caso que es recibir tratamientos que no son legales en España".

El doctor ha explicado que ha trabajado en la Seguridad Social y que "cuando teníamos un caso de estos en el hospital el servicio se hacía cargo de la urgencia médica, es decir, si viene una paciente con las prótesis infectadas o expuestas se retiraban las prótesis y se le daba tratamiento antibiótico. En ningún caso se hacía la corrección"

Además de suponer un enorme riesgo para los pacientes que deciden operarse, también sobrecarga la capacidad de la sanidad pública.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.

Puedes ver el informativo completo 'Noticias 1' en Atresplayer.

La nutricionista Sandra Moñino da las claves para evitar los atracones en Nochebuena: Saltarse comidas "genera más ansiedad"

Cena de Nochebuena

Publicidad

Salud

Imagen de archivo de una cirugía

Cirugías Low-cost: 7 de cada 10 cirujanos han atendido en hospitales públicos a víctimas del turismo estético

Guardia Civil y Mossos entran en el laboratorio del IRTA de Cerdanyola (Barcelona) por la peste porcina africana

Confirman que el brote de peste porcina africana no salió del laboratorio de la Generalitat

Ultraprocesados

Nuevo estudio advierte sobre el aumento de riesgo de cáncer de pulmón por consumir embutidos y bebidas gaseosas

Propósitos Año Nuevo: El gimnasio, más inscripciones en enero pero el miedo y la vergüenza frenan la constancia
Año nuevo

Propósitos Año Nuevo: El gimnasio, más inscripciones en enero pero el miedo y la vergüenza frenan la constancia

El SES espera una estabilización de la incidencia de la gripe tras recabar un "ligero descenso" en los últimos días
Salud

Cómo evitar la gripe durante la Navidad: las comunidades que registran un repunte en el número de casos

Mascarilla
Investigación

Una mascarilla que "avisa" cuando ya no protege: la innovadora patente europea de la UPO de Sevilla

Se trata de un dispositivo pionero que permite alertar al usuario de que una mascarilla necesita ser sustituida a través de un indicador que cambia de color de forma irreversible.

Una mujer recibe una vacuna contra el covid-19
Coronavirus

5 años del principio del fin: así volvió España a la normalidad tras el Covid

España afrontaba el final de 2020 sumida en una situación inédita. Tras meses de confinamientos, restricciones de movilidad y estados de alarma, el COVID-19 seguía golpeando con fuerza hospitales y residencias. Las UCI estaban al límite, el personal sanitario exhausto y la población vivía entre la prudencia y el cansancio emocional.

Imagen de una mujer embarazada planificando su maternidad

El Excel de la fertilidad, cada vez más mujeres pausan el reloj biológico congelando sus óvulos

Cena de Nochebuena

La nutricionista Sandra Moñino da las claves para evitar los atracones en Nochebuena: Saltarse comidas "genera más ansiedad"

Ajo

Un aliado inesperado contra el envejecimiento: compuestos naturales del ajo alargan la vida en ratones

Publicidad