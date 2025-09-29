Antena 3Antena 3 LogoNoticiasAntena 3 Noticias Logo
Última hora
Salud

China

Científicos desarrollan un "pegamento óseo" capaz de reparar fracturas de huesos en tan solo unos minutos

Un equipo de investigadores chinos ha creado un bioadhesivo inspirado en las ostras, denominado 'Bone-02', que permite reparar fracturas en apenas tres minutos y sin necesidad de cirugías invasivas.

Radiograf&iacute;a de pie

Radiografía de piePexels

Publicidad

Natalia López
Publicado:

Un grupo de científicos en Chinahan desarrollado un innovador biopegamento que han bautizado como 'Bone-02', que es capaz de unir fragmentos de hueso en cuestión de minutos y acelerar la recuperación de fracturas que, de forma tradicional, requerirían de meses de rehabilitación y cirugías con placas metálicas. El avance fue dado a conocer en un informe que ha difundido el medio de comunicación 'Global Times'.

El adhesivo ha sido creado para atender lesiones ortopédicas que suelen necesitar implantes y una segunda intervención para retirarlos. Según explicó Lin Xianfeng, cirujano ortopédico jefe asociado del Hospital Sir Run Run Shaw, que se encuentra en Hangzhou, y afiliado a la reconocida Universidad de Zhejiang, el producto puede llegar a lograr fijaciones de forma rápida y precisa incluso si se trata de entornos en los que existe un abundante sangrado.

El tratamiento se aplica a través de una inyección única que une los fragmentos de hueso en apenas tres minutos. En un caso de prueba, un paciente que presentaba una fractura en la muñeca, se recuperó con una incisión mínima, que era de tres centímetros y no hubo necesidad de colocarle placas ni tornillos, lo que evitó que se tuviera que producir una cirugía adicional. Tras tres meses de seguimiento, la lesión se encontraba totalmente curada y sin complicaciones, según ha detallado el medio surcoreano 'Cho Sun Daily'.

Inspirado en ostras

Los investigadores se inspiraron en la capacidad de las ostras para adherirse a las superficies submarinas, lo que ha permitido diseñar un pegamento capaz de resistir presión, humedad y movimiento constante, condiciones que dificultan el uso de adhesivos convencionales. De acuerdo con los estudios iniciales, 'Bone-02' puede soportar hasta una fuerza superior a las 400 libras, una resistencia de corte de aproximadamente 0,5 MPa y una resistencia a la compresión de alrededor de 10 MPa.

Además de su resistencia, el producto se absorbe de forma natural en el cuerpo mientras el hueso cicatriza, eliminando así la necesidad de retirar implantes mediante nuevas operaciones que dificultan más el proceso. Las pruebas preliminares también han mostrado que gracias a esto, existe un menor riesgo de infecciones en comparación con las que se producen en procedimientos tradicionales de fijación con placas metálicas.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad de antena3noticias.com

Cambiar la hora puede ser perjudicial para la salud: más riesgo de ictus y obesidad

Relojes

Publicidad

Salud

Radiografía de pie

Científicos desarrollan un "pegamento óseo" capaz de reparar fracturas de huesos en tan solo unos minutos

Un proyecto europeo planea desarrollar una nueva herramienta de imagen para radioterapia frente al cáncer

Científicos valencianos lideran un proyecto pionero que usa átomos radiactivos para luchar contra el cáncer

Imagen de archivo de un tomógrafo y de un TAC.

Expertos de todo el mundo se dan cita en Vigo para analizar los desafíos éticos de la IA en el ámbito de la salud

Ilustración de una cadena genética
Enfermedades

Test genéticos: así se anticipa la medicina a las enfermedades hereditarias

Covid persistente
COVID-19

El síntoma de Stratus, la nueva variante del covid-19, que puedes confundir con gripe

Investigadores de la Universidad de Santiago consiguen anticipar el alzheimer 15 años antes de que aparezca
Alzheimer

Investigadores de la Universidad de Santiago consiguen anticipar el alzheimer 15 años antes de que aparezca

Este equipo ha logrado identificar biomarcadores plasmáticos que permiten identificar el riesgo de desarrollar la enfermedad hasta 15 años antes de que aparezcan lo primeros síntomas.

Imagen de archivo de cerebro
Párkinson

El nuevo hallazgo con implantes cerebrales que supone un avance en el tratamiento del Párkinson

Aunque no hay cura para la enfermedad, sí existen tratamientos que pueden mejorar la progresión de la enfermedad.

Ilustración de un óvulo y un espermatozoide

Así funcionan los bancos de esperma: "En España la donación es anónima. No hay donantes a la carta"

'The Lancet' alerta de un aumento del 75% en las muertes por cáncer para 2050

Las muertes por cáncer se dispararán un 75% en 2050 y morirán 18 millones de personas, según 'The Lancet'

Una mujer echándose crema

Sanidad retira tres cremas anestésicas que se usan en tatuajes y micropigmentación por riesgo grave para la salud

Publicidad