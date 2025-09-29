China
Científicos desarrollan un "pegamento óseo" capaz de reparar fracturas de huesos en tan solo unos minutos
Un equipo de investigadores chinos ha creado un bioadhesivo inspirado en las ostras, denominado 'Bone-02', que permite reparar fracturas en apenas tres minutos y sin necesidad de cirugías invasivas.
Un grupo de científicos en Chinahan desarrollado un innovador biopegamento que han bautizado como 'Bone-02', que es capaz de unir fragmentos de hueso en cuestión de minutos y acelerar la recuperación de fracturas que, de forma tradicional, requerirían de meses de rehabilitación y cirugías con placas metálicas. El avance fue dado a conocer en un informe que ha difundido el medio de comunicación 'Global Times'.
El adhesivo ha sido creado para atender lesiones ortopédicas que suelen necesitar implantes y una segunda intervención para retirarlos. Según explicó Lin Xianfeng, cirujano ortopédico jefe asociado del Hospital Sir Run Run Shaw, que se encuentra en Hangzhou, y afiliado a la reconocida Universidad de Zhejiang, el producto puede llegar a lograr fijaciones de forma rápida y precisa incluso si se trata de entornos en los que existe un abundante sangrado.
El tratamiento se aplica a través de una inyección única que une los fragmentos de hueso en apenas tres minutos. En un caso de prueba, un paciente que presentaba una fractura en la muñeca, se recuperó con una incisión mínima, que era de tres centímetros y no hubo necesidad de colocarle placas ni tornillos, lo que evitó que se tuviera que producir una cirugía adicional. Tras tres meses de seguimiento, la lesión se encontraba totalmente curada y sin complicaciones, según ha detallado el medio surcoreano 'Cho Sun Daily'.
Inspirado en ostras
Los investigadores se inspiraron en la capacidad de las ostras para adherirse a las superficies submarinas, lo que ha permitido diseñar un pegamento capaz de resistir presión, humedad y movimiento constante, condiciones que dificultan el uso de adhesivos convencionales. De acuerdo con los estudios iniciales, 'Bone-02' puede soportar hasta una fuerza superior a las 400 libras, una resistencia de corte de aproximadamente 0,5 MPa y una resistencia a la compresión de alrededor de 10 MPa.
Además de su resistencia, el producto se absorbe de forma natural en el cuerpo mientras el hueso cicatriza, eliminando así la necesidad de retirar implantes mediante nuevas operaciones que dificultan más el proceso. Las pruebas preliminares también han mostrado que gracias a esto, existe un menor riesgo de infecciones en comparación con las que se producen en procedimientos tradicionales de fijación con placas metálicas.
