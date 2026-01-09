Los cardiólogos avisan de que las balizas V16 pueden interferir en los marcapasos

Con la llegada del año 2026 se implementó la obligatoriedad de llevar en nuestros vehículos la baliza V16, que, según define la DGT se trata de "Una pequeña baliza de color amarillo que está dotada de conectividad y es capaz de emitir una luz 360º de alta intensidad de forma intermitente y continua al menos durante 30 minutos. Incorpora una pila o batería con una vida útil de un mínimo de 18 meses, al margen de si esta es o no recargable".

De no llevarla en nuestro vehículo, nos arriesgamos a ser multados por un importe de 80 euros, con la posibilidad de acogerse al pronto pago y reducción al 50%, que reduciría la sanción a los 40 euros. Sin embargo, el ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska, ha confirmado el pasado jueves que habrá un "periodo razonable de tiempo" en el que los agentes serán flexibles y "primarán la información sobre la sanción".

A pesar de esto, otros expertos han señalado que, más allá de una sanción económica, la baliza V16 puede ser perjudicial para personas que padezcan patologías de corazón, concretamente, aquellas personas que tengan instalado un marcapasos.

La baliza y el corazón

El cardiólogo José Abellán ha compartido en sus redes sociales un vídeo en el que explica que "las balizas V16 pueden interferir con marcapasos y desfibriladores".

El problema no está en la antena ni en el sistema de geolocalización, sino en el imán potente que muchas de estas balizas llevan para fijarse al techo del coche. En España, estimamos que más de 300.000 personas viven con un marcapasos y alrededor de 60.000 con un desfibrilador implantable. Son dispositivos que, mantienen el ritmo del corazón y, en muchas ocasiones, salvan vidas, y estos dispositivos son sensibles a campos magnéticos", explica

"De hecho, los cardiólogos nos servimos de esos campos magnéticos para revisar o programar estos dispositivos. Por eso, cuando un marcapasos o un desfibrilador detecta un imán potente, entra en lo que llamamos 'modo magnético': se reconfigura temporalmente y se vuelve 'sordo' a la actividad eléctrica del corazón. Ojo: el dispositivo no se daña, ni se rompe. Pero se 'reconfigura' mientras está el imán encima", afirma el cardiólogo.

Finalmente, el médico establece una serie de recomendaciones para minimizar el riesgo: "Mantén la baliza siempre a más de 20–30 cm del pecho. Manipúlala, si puedes, con el brazo contrario al lado del implante, para aumentar la distancia. Desde el punto de vista médico, no hay peligro de que el marcapasos se rompa. El riesgo es bajo y comparable al de otros dispositivos con campos magnéticos que usamos a diario, como un microondas", concluye.

Síguenos en nuestro canal de WhatsApp y no te pierdas la última hora y toda la actualidad en nuestro perfil de Google.